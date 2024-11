Krise statt Märchen bei den New York Jets: Droht Aaron Rodgers jetzt sogar die Bank?

Eigentlich bot Aaron Rodgers doch alles für ein waschechtes Football-Märchen. Die New York Jets, über Jahre die Lachnummer der NFL, holen mit dem viermaligen MVP einen Quarterback der obersten Güteklasse, bauen um ihn herum ein starkes Team inklusive seines "Best Buddies" Davante Adams - und beenden die 13 Jahre lange Play-off-Durststrecke? Vielleicht sogar mehr?

Die Träume der Jets-Fans und Football-Romantiker, die Rodgers 2023 durch seine Unterschrift für drei Jahre und 112,5 Millionen US-Dollar im Big Apple entfachte, sind geplatzt. Die gewohnte Tristesse ist schnell zurückgekehrt. Auch das so vielversprechende zweite Jahr unter der Spielführung des 40-Jährigen entwickelt sich zum Albtraum. Rodgers' Verbleib in New York steht in den Sternen, sein Vertrag läuft noch ein Jahr.

"Nach einer Achillessehnenverletzung und einem katastrophalen Start in das Jahr 2024 ist klar, dass Aaron Rodgers' Tage in New York gezählt sind", so die Meinung des Fanportals JetNation, die sich mit der einiger Experten deckt. Die Franchise müsse aufhören, sich von einem "Durchschnitts-Quarterback der Liga herumkommandieren zu lassen", lautet die knallharte Forderung.

Team-Besitzer Woody Johnson, der in den letzten Wochen Headcoach Robert Saleh und General Manager Joe Douglas feuerte, hatte schon früh in der Saison Rodgers' Kompetenz angezweifelt. Nach vier Partien - die Jets standen bei 2:2 - wollte er den Star-Spielmacher laut US-Medienberichten auf die Bank setzen, wurde aber noch umgestimmt. Der Schritt könnte bald als nächste Verzweiflungstat folgen.

Denn nach der 27:28-Pleite gegen die Indianapolis Colts am vergangenen Sonntag ist ein Tiefpunkt erreicht. Douglas musste gehen, Rodgers sich wieder einmal erklären. "Wir haben wirklich hart daran gearbeitet herauszufinden, wo die Probleme liegen", sagte er, gefunden hat das Team offenbar wenig.