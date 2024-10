NFL News und Gerüchte: Patriots-Star wegen Verdacht auf Körperverletzung verhaftet

NFL, News: Patriots-Safety Peppers wegen Körperverletzung festgenommen

Safety Jabrill Peppers von den New England Patriots ist am Samstag festgenommen worden, das gab die Polizei am Montag bekannt. Peppers wird vorgeworfen, seine Freundin geschlagen, gestoßen und gewürgt zu haben. Die Polizei von Braintree, Massachusetts reagierte auf einen Anruf aufgrund einer Störung und nahm Peppers fest. Es geht um Körperverletzung, Körperverletzung mit einer gefährlichen Waffe, Strangulation und Besitz von Kokain. Er wurde anschließend auf Kaution freigelassen.

Peppers verpasste das Spiel gegen die Miami Dolphins am Sonntag (10:15) und erschien am Montag vor Gericht wo er die Vorwürfe bestritt. "Wir haben Beweise, die die Geschichte des angeblichen Opfers vollständig widerlegen, und ich erwarte, dass mein Mandant vollständig entlastet wird", sagte sein Anwalt. Die Freundin hatte zuvor bei WCVB-TV Boston schwere Vorwürfe erhoben: "Mein Freund legte seine Hand auf meinen Hals und schlug meinen Kopf gegen die Wand, dann stieß er mich die Treppe hinunter."

Die Patriots gaben noch keinen Kommentar ab, man werde erst einmal weitere Informationen sammeln. Der 29 Jahre alte Peppers hatte in der Offseason bei den Patriots für drei Jahre und 24 Millionen Dollar verlängert. In dieser Saison kommt er in vier Spielen auf 23 Tackles und eine Interception.