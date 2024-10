"Momentan sind wir nicht gut genug": So verloren die Bengals das Spiel der Saison gegen Baltimore

© getty

NFL, Week 5 - Frage der Woche: Haben sich die Buffalo Bills vercoacht?

Es war der Aufreger des Sonntags: Die Bills hatten beim Stand von 20:20 gegen die Texans zumindest die Overtime gefühlt schon sicher: 32 Sekunden zu spielen, First Down an der eigenen 3-Yard-Linie. Drei unvollständige Pässe von Josh Allen in Folge, Punt mit 16 Sekunden auf der Uhr. Ein Punt-Return an die 46-Yard-Linie der Bills, ein kurzer Pass der Texans für weitere fünf Yards - und das siegbringende Field Goal aus 59 Yards. RedZone-Moderator Scott Hanson konnte die Playcalls von Bills-HC Sean McDermott nicht fassen, das Netz kochte förmlich über.

Was ist von der Sequenz zu halten? Tatsächlich waren die Bills laut ESPN das erste Team seit 45 Jahren in dieser Situation, das keinen einzigen Laufspielzug ansagte. Durch die drei Pässe wurde dreimal die Uhr angehalten, Houston hatte gerade noch die nötigen zwei Sekunden für den Kick zum Sieg. Allerdings hielten die Texans alle drei Timeouts und hätten die Uhr nach jedem Run anhalten können. Mehr Zeit als die 16 Sekunden hätten diese also wohl auch nicht von der Uhr genommen. Der Unterschied: Houston hätte nach dem Punt nicht noch einmal über die Mitte werfen und die Uhr anhalten können, wie Bill Barnwell von ESPN anmerkte. Andererseits hätten drei vorhersehbare Runs Raumverlust oder sogar eine Safety bedeuten können.

McDermott nahm die Schuld nach der Partie auf sich: "Es war eine schwere Situation. Sie hatten drei Timeouts und einen guten Kicker. Wir mussten Zeit von der Uhr nehmen und ein neues First Down holen, und das liegt in meiner Verantwortung. Das haben wir nicht geschafft."

In der Situation zu passen, ist wie gesehen nicht prinzipiell verwerflich. Zumeist werden Offenses ja auch gelobt, wenn sie Risiko gehen. Was man den Bills aber definitiv ankreiden muss, waren die von Allen geworfenen Pässe. Der Quarterback erlebte nämlich einen rabenschwarzen Abend (1/15 bei Würfen über mindestens zehn Yards), dennoch war kein einziger kurzer Pass dabei, die ersten beiden sogar klassische Deep Shots. Außerdem war der Quarterback im Spielverlauf einmal schwer mit dem Kopf auf dem Turf aufgeschlagen - man darf durchaus die Frage stellen, ob er überhaupt hätte weiterspielen sollen.

In Sachen Playcalling geht der Schwarze Peter deshalb definitiv nicht an den Bills vorbei. "Ich habe vollstes Vertrauen mit dem Ball in Joshs Händen", sagte McDermott zwar, wusste aber auch: "Effiziente Offense wäre in dem Fall der richtige Ansatz gewesen. Das habe ich nicht gemacht."