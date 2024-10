NFL News und Gerüchte: Joe Flacco neuer Starting Quarterback der Colts - Patrick Mahomes buhlt um WNBA-Franchise

© getty

NFL, News: Patrick Mahomes will WNBA-Franchise nach Kansas City bringen

Quarterback Patrick Mahomes von den Chiefs will eine Franchise der WNBA nach Kansas City bringen. Das berichtet Adam Schefter von ESPN. Die Frauenbasketball-Liga hat in ihrer letzten Saison einen großen Sprung in Sachen Popularität in den USA gemacht, 2025 und 2026 sollen jeweils neue Franchises aus dem Boden gehoben werden.

Hier will Mahomes zusammen mit seiner Frau Brittany mitmischen: Die beiden gehören zur Besitzergruppe der Kansas City Current aus der Frauenfußball-Liga NWSL. Diese habe sich bereits mit der WNBA getroffen, um ein Team in Kansas City auszuloten. Das könnte in den kommenden Jahren noch eng werden: 2025 sollen die Golden State Valkyries in die WNBA einsteigen, die besten Chancen werden 2026 Toronto und Portland eingeräumt. Damit muss allerdings noch nicht Schluss sein mit der Expansion. "Die Besitzer der KC Current arbeiten wunderbar zusammen, sie wären die perfekte Besitzergruppe für eine zukünftige WNBA-Franchise", betonte Kathy Nelson, CEO der Kansas City Sports Commission, einem lokalen Fernsehsender.

Mahomes hält nicht nur Anteile der Current, sondern auch von Sporting KC und dem Baseball-Team Kansas City Royals.