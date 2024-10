"Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen gelacht": Wie "Blues Brother" Jameis Winston die Baltimore Ravens schockte

© getty

NFL, Week 8 - Erkenntnis: Was man bei einer Hail Mary alles richtig - und falsch - machen kann

Eine erfolgreiche Hail Mary ist wahrscheinlich der aufregendste Spielzug, den die NFL zu bieten hat, besonders wenn es am Spielende um Sieg oder Niederlage geht: Die Defense setzt auf ein paar Pass Rusher und postiert die übrigen Spieler an oder in der eigenen Endzone, die Offense schickt das komplette Receiver-Personal auf die Reise und versucht, dem Quarterback in der Pocket genügend Zeit zu verschaffen. Ein Stoßgebet, ein langer Pass, bange Sekunden - und dann die Erlösung.

So gesehen beim 18:15-Sieg der Washington Commanders (6-2) über die Chicago Bears (4-3). Im Duell der beiden Rookie-Quarterbacks - der erste Pick im Draft gegen den zweiten - war Offense lange Mangelware. Aber wenn man dafür ein solches Finish geboten bekommt? Erst legten die Bears 25 Sekunden vor dem Ende per Touchdown vor, dann gelang Jayden Daniels der im wahrsten Sinne des Wortes wunderbare Verzweiflungswurf zum Sieg. 52 Yards weist die Statistik offiziell auf, in der Luft war das Ei gute 65 Yards.

Dann landete es in den Armen von Noah Brown und im Northwest Stadium östlich der Hauptstadt gab es kein Halten mehr. "Das erlebt man nur einmal im Leben", wusste Daniels, der in D.C fleißig an seiner eigenen Legende strickt. Damit könnte er Recht haben: Nicht umsonst ist Aaron Rodgers mit vier erfolgreichen Pässen der König der Hail Marys, viele Hall-of-Fame-Quarterbacks gingen in dieser Hinsicht komplett leer aus. 16 Touchdowns zählte ESPN einmal von 2009-2019 in derartigen Situationen, also gerade mal eineinhalb pro Saison. Bei 1,4 Prozent sollen die Siegchancen der Commanders im Moment des Snaps gestanden haben.

Das klingt nach viel Zufall, und das ist es zweifelsfrei auch. Immer wieder werden erfolgreiche Hail Marys getippt und landen bei einem glücklichen Empfänger, der mit dem Ball eigentlich gar nicht gerechnet hatte. Gleichzeitig hat der Wahnsinn aber auch Methode - und wird von den Coaches sorgfältig einstudiert. Wo die Zuschauer nur eine Spielertraube sehen, sehen die nämlich genau verteilte Rollen. "Es gibt einen Jumper in der Mitte und dann noch drei, die auf den Abpraller warten: Einer davor, zwei dahinter. Ich war zufällig hinten", erklärte Brown anschließend. Mit anderen Worten: Der Spieler, der zum Ball geht, soll diesen eigentlich gar nicht fangen. "Man lässt sich ein bisschen Platz, damit man nicht im Aus landet, wenn der Ball nach hinten fällt. Ich kam in die Endzone und wollte meinen Verteidiger abdrängen und hinter mir halten. Er war dann doch vor mir."