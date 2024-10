NFL News und Gerüchte: Alvin Kamara verlängert bei den Saints - Deebo Samuel aus Krankenhaus entlassen

© getty

NFL, News: Aaron Rodgers will mehr "Spaß" bei New York Jets

Mit nur zwei Siegen aus sieben Spielen war die Saison für die New York Jets bisher ein mittleres Desaster. Dennoch will Quarterback Aaron Rodgers nicht aufgeben. "Der Glaube [an Erfolg] hat so viel Kraft wie ein Schneeball, der eine Lawine auslösen kann. Genau das brauchen wir jetzt", sagte er am Dienstag in seinem wöchentlichen Gastauftritt bei der "Pat McAfee Show" von ESPN. "Das fängt bei mir an. Ich muss jeden Tag die nötige Energie aufbringen." Rodgers hatte nach der Niederlage im Sunday Night Game gegen die Pittsburgh Steelers über fehlende Energie im Team geklagt.

"Wir sind eigentlich ganz locker und hatten gute Trainingseinheiten, aber im Spiel sind wir dann aus irgendeinem Grund zu verkrampft", so Rodgers. "Wir müssen einfach etwas mehr Spaß haben, lächeln und das Spiel genießen", forderte er. Das Team spiele derzeit "mit zu viel Wut und nicht genug Freude".

Am kommenden Sonntag müssen die Jets auswärts bei den New England Patriots antreten.