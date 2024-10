Mehr Interceptions als Touchdowns: Die Chiefs sind unschlagbar - aber Mahomes macht das MVP-Rennen spannend!

© getty

NFL, Week 7 - Erkenntnis: Die Spreu trennt sich vom Weizen

Krankheitsbedingt mussten die Gewinner und Verlierer vor einer Woche entfallen, die letzte Bestandsaufnahme an dieser Stelle ist also schon 14 Tage her. Und in diesen 14 Tagen ist gefühlt so einiges klarer geworden, was die Hackordnung angeht. Die Regular Season hat das erste Drittel hinter sich gebracht, und wo man die Ergebnisse gerade im September noch genauso gut hätte auswürfeln können, so vogelwild ging es hin und her, bietet sich jetzt ein deutlich klareres Bild, auch was das Playoff Picture angeht.

So sind die Chiefs in der AFC weiterhin das Maß der Dinge, und wie vor der Saison erwartet, kommen die ärgsten Verfolger aus Baltimore, Houston und Buffalo. Kein Spitzenteam sind dagegen die New York Jets. In der NFC stehen die Detroit Lions ganz oben, den erwarteten bzw. befürchteten Schritt zurück gemacht haben die San Francisco 49ers und Dallas Cowboys. Stattdessen spielen die Washington Commanders und Minnesota Vikings überraschend oben mit, genau wie die Green Bay Packers - und vielleicht die Tampa Bay Buccaneers. Der gute Start der Saints in die Saison war dagegen nicht mehr als ein Strohfeuer.

Umgekehrt herrscht auch im Tabellenkeller Klarheit: Um die schlechteste Bilanz der regulären Saison werden die New England Patriots, Carolina Panthers und Cleveland Browns spielen, vielleicht mischen die New York Giants oder Las Vegas Raiders auch noch mit. Aber die Zeiten, in denen die Pats gegen die Bengals gewinnen (Week 1) oder die Raiders in Baltimore (Week 2), scheinen erst einmal vorbei. Natürlich wird es auch weiterhin Upsets geben, aber insgesamt hat Ordnung in der NFL-Saison Einzug gehalten. Da passt es ins Bild, dass es in 15 Spielen von Week 7 neun Sieger mit mindestens zehn Punkten Vorsprung gab, und die beiden Spitzenspiele am Sonntag (Packers vs. Texans und Vikings vs. Lions) durch ein Field Goal in letzter Minute entschieden worden.