NFL News und Gerüchte: "Hoffe auf 16 Spiele" - Commissioner Roger Goodell will noch mehr International Games

NFL News: Commissioner Roger Goodell will 16 Spiele im Ausland

Vor dem ersten Spiel der NFL in Brasilien in der Nacht auf Samstag zwischen den Green Bay Packers und den Philadelphia Eagles hat sich Commissioner Roger Goodell zu Wort gemeldet. Er will die Präsenz seiner Liga im Ausland weiter ausbauen. In den letzten Jahren hat die NFL mehrere Spiele in Mexiko und England ausgetragen, 2022 und 2023 war auch Deutschland erstmals Gastgeber in Frankfurt und München.

"Die Besitzer haben bereits grünes Licht für acht Spiele gegeben", verwies Goodell auf eine Entscheidung vom Dezember. "Ich hoffe, dass das irgendwann 16 Spiele werden. Mal sehen wie es weitergeht." In dieser Saison finden insgesamt fünf Spiele außerhalb der USA statt: Im Oktober finden drei Spiele in London statt, am 10. November kommen die New York Giants und Carolina Panthers nach München.

Sollten es tatsächlich 16 International Games werden, könnte theoretisch jedes Team einmal im Ausland antreten. Das könnte auch Teil des NFL-Plans sein, die Saison mittelfristig auf 18 Spiele auszubauen. Seit 2021 gibt es 17 Saisonspiele, zuvor waren es 16.