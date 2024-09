Fragen und Antworten zum Start der NFL-Saison: Warum Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs diesmal leer ausgehen

© getty

Fragen und Antworten zum Saisonstart der NFL: Was ist das wichtigste Spiel des Jahres?

Der Season Opener zwischen den Chiefs und den Baltimore Ravens wird in der Nacht auf Freitag (2.20 Uhr) mit Sicherheit ein heißer Tanz. Das Monday Night Game zwischen den New York Jets und den San Francisco 49ers wird Aufschluss darüber geben, wie es Aaron Rodgers geht, und natürlich gibt es die üblichen Division-Duelle, den "Harbaugh-Bowl" zwischen den Chargers und Ravens in Week 12 und viele weitere Kracher.

Das wichtigste Spiel aus Sicht von Commissioner Roger Goodell dürfte aber schon in der Nacht auf Samstag über die Bühne gehen: Dann treffen die Philadelphia Eagles und Green Bay Packers in der Corinthians Arena von Sao Paulo aufeinander. Wie üblich ist der Hype gewaltig, wenn die NFL im Ausland aufschlägt, doch in London oder auch Deutschland war kein wirkliches Risiko dabei. Da ging es vor allem darum, wie man am besten mit dem Jetlag fertig wird. In Brasilien geht es dagegen um die Sicherheit: "Sie haben uns geraten, das Hotel nicht zu verlassen, dass wir nicht viel unternehmen können, weil die Kriminalitätsrate so hoch ist", sagte Eagles-Cornerback Darius Slay Jr. in seinem Podcast. Teamkollege AJ Brown verriet, er solle nicht mit dem Handy in der Hand auf die Straße gehen.

Die lokalen Behörden reagierten pikiert, erhöhten im Vorfeld allerdings die Sicherheitsvorkehrungen - und sprachen ein Verbot von Fußballtrikots im Stadion aus, um Zusammenstöße rivalisierender Fans zu vermeiden. Geht alles glatt und es gibt die erhoffte Football-Party, hat die NFL damit einen weiteren Markt erobert (über 35 Millionen Fans soll es in Brasilien geben) und wird die Expansion in dieser Hinsicht weiter aggressiv vorantreiben. "Unsere Vision ist nicht ein Spiel, Schluss, aus und vorbei", sagte der zuständige NFL Vice President Peter O'Reilly. Geht das Gastspiel in Sao Paulo schief, wäre es jedoch ein herber Rückschlag für Goodell auf dem Weg zur Weltherrschaft.