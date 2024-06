275 Millionen Dollar! Star-Quarterback Trevor Lawrence verlängert bei den Jacksonville Jaguars

200 Millionen Dollar sollen in Lawrence' Vertragsverlängerung vollständig garantiert sein, das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. 142 Millionen Dollar davon sind Lawrence bereits bei der Vertragsunterzeichnung sicher. Der Deal greift ab der Saison 2026, er ist nun also bis 2030 an die Franchise gebunden.

Mit einem Jahresgehalt von durchschnittlich bis zu 55 Millionen Dollar schließt Lawrence zum bisherigen Topverdiener Joe Burrow auf. Der hatte seinen Vertrag bei den Cincinnati Bengals im vergangenen September verlängert, allerdings für leicht höhere Garantien.

Lawrence ist der sechste Quarterback, dessen Jahresgehalt die Marke von 50 Millionen Dollar übersprungen hat. Der ganz große sportliche Erfolg fehlt dem Top-Pick von 2021 allerdings noch: 2022 war er in der zweiten Playoff-Runde an den Kansas City Chiefs gescheitert, in der vergangenen Spielzeit hatte er mit diversen Verletzungen zu kämpfen. Mit einer Bilanz von 9-8 verpassten die Jags schließlich die Playoffs.