NFL: Nächster Quarterback-Rekordvertrag! Joe Burrow verlängert bei den Cincinnati Bengals

Joe Burrow wird zum bestbezahlten Quarterback der NFL-Geschichte: Kurz vor dem Start in die neue Saison haben sich die Cincinnati Bengals mit ihrem QB auf einen neuen Rekordvertrag geeinigt. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Demnach bekommt der 26-Jährige eine Vertragsverlängerung über fünf Jahre und bis zu 275 Millionen Dollar. Davon sollen über 219 Millionen Dollar garantiert sein. Mit einem Jahresgehalt von 55 Millionen Dollar wird Burrow damit zum bestbezahlten Quarterback der NFL-Historie.

"Hier will ich meine gesamte Karriere verbringen", hatte Burrow am Mittwoch betont. "Wir arbeiten daran, dass das auch so kommt." Die Bengals hatten ihn 2020 an erster Stelle im Draft ausgewählt. Schon in seiner zweiten NFL-Saison hatte Burrow mit Cincy den Super Bowl erreicht (20:23 gegen die Los Angeles Rams), in der vergangenen Spielzeit verlor man das AFC Championship Game knapp mit 20:23 gegen die Kansas City Chiefs.

Auch in der neuen Saison zählen die Bengals für die meisten Experten zu den Super-Bowl-Anwärtern. Am Sonntag geht es zum Auftakt gegen die Cleveland Browns.

Es ist nicht das erste Mal in dieser Offseason, dass ein Quarterback einen Rekordvertrag unterschreibt: Erst im Juli hatten die Los Angeles Chargers Justin Herbert über 52,5 Millionen Dollar jährlich langfristig gebunden, zuvor hatten Jalen Hurts bei den Philadelphia Eagles und Lamar Jackson bei den Baltimore Ravens verlängert. Am Mittwoch hatten zudem die San Francisco 49ers Pass Rusher Nick Bosa zum bestbezahlten Defensivspieler der Geschichte gemacht.

Das liegt auch am stetig steigenden Salary Cap, also der Gehaltsobergrenze der Teams. Diese liegt für die Saison bei knapp 225 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Fünf Jahre zuvor durften die Teams maximal 188 Millionen Dollar ausgeben.

Den größten Vertrag, was das Gesamtvolumen angeht, hatte der zweimalige Super-Bowl-Champion Patrick Mahomes vor drei Jahren bei den Kansas City Chiefs unterschrieben - für zehn Jahre und bis zu 450 Millionen Dollar. Angesichts der stetig steigenden Gehälter für die Superstar-Quarterbacks rechnen viele Beobachter aber damit, dass auch sein Vertrag in Zukunft noch nach oben angepasst werden könnte.

