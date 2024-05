WWE entlässt Olympiasieger: Mehrere NFL-Teams angeblich interessiert

Das zumindest berichtete MMA-Reporter Ariel Helwani am Donnerstag in seiner Show "The MMA Hour". Demnach hätten sich "mehrere NFL-Teams bei Steveson gemeldet".

Steveson hat als Ringer eine sehr erfolgreiche College-Karriere in Minnesota hinter sich. In Tokio holte er sensationell Gold im Freistil-Ringen im Superschwergewicht (bis 125 Kilogramm) im Alter von gerade mal 21 Jahren. Wenig später unterschrieb er einen Vertrag bei der WWE und trat im April 2022 sogar bei WrestleMania auf. Noch blieb er aber hauptsächlich bei NXT und wurde Anfang Mai schließlich entlassen.

"Gable ist bereit, weiterhin auf höchstem Level gegen die besten Gegner anzutreten", zitierte Helwani ein Statement von Stevesons Manager: "Er freut sich schon darauf, sehr bald große Neuigkeiten mit euch zu teilen."

Wie die genau aussehen könnten, ist noch unklar. Steveson könnte aufs College zurückkehren, für ein weiteres Jahr wäre er dazu berechtigt. Als großer Star könnte er als Ringer von den neuen NIL-Regeln profitieren.

Aber auch die NFL ist auf seine exzellenten athletischen Voraussetzungen aufmerksam geworden. Nicht zum ersten Mal übrigens: Schon 2021, das verriet er damals gegenüber Pat McAfee, gab es Interesse aus dem Profi-Football.