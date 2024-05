NFL News: Buffalo Bills verpflichten Olympiasieger Gable Steveson

In Buffalo soll Steveson mit seiner Körpergröße von 1,85 Metern und knapp 125 Kilogramm Körpergewicht in der Defensive Line zum Einsatz kommen. Nach einem kürzlichen Workout sei man beeindruckt von Stevesons Potenzial gewesen, in der kommenden Saison könnte es aber erst einmal auf das Practice Squad hinauslaufen.

Steveson hat als Ringer eine sehr erfolgreiche College-Karriere in Minnesota hinter sich. In Tokio holte er sensationell Gold im Freistil-Ringen im Superschwergewicht (bis 125 Kilogramm) im Alter von gerade mal 21 Jahren. Wenig später unterschrieb er einen Vertrag bei der WWE und trat im April 2022 sogar bei WrestleMania auf. Danach blieb er aber hauptsächlich bei NXT und wurde Anfang Mai schließlich entlassen.

Erste Meldungen über ein potenzielles Engagement in der NFL gab es vor einigen Wochen: Da hieß es, dass gleich mehrere NFL-Teams interessiert seien.