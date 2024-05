Fotograf in Nachtclub attackiert? Chiefs-Receiver Rashee Rice hat schon wieder Ärger

Alle Infos zur NFL-Offseason: Was passiert nach dem Draft?

NFL News: Wide Receiver Rashee Rice soll angeblich Fotograf attackiert haben

Hat Wide Receiver Rashee Rice einen Fotografen in einem Nachtclub in Dallas in der Nacht auf Dienstag geschlagen? Das behauptet zumindest ein Polizeibericht, aus dem The Dallas Morning News zitiert. Demnach soll der 24 Jahre alte Super-Bowl-Champion den Fotografen kurz vor 2 Uhr nachts per Instagram-Nachricht aufgefordert haben, wieder zurückzukommen, nachdem dieser den Club bereits verlassen hatte. Angeblich ging es um neue Fotos für Rice. Dieser habe den Fotografen dann aufgefordert, sich Instagram-Nachrichten auf dessen Handy anzuschauen. Als er nach unten blickte, habe ihn Rice ins Gesicht geschlagen.

Rice' Name wird in dem Polizeibericht zwar nicht namentlich genannt, die Personenbeschreibung passt aber auf ihn. Mehrere Polizisten sollen es gegenüber der Zeitung bestätigt haben. Was die Attacke ausgelöst hat, ist unklar - allerdings zitiert die Zeitung auch zwei Unbeteiligte, die nur von einer verbalen Auseinandersetzung sprechen. Laut Polizei musste der Fotograf mit Schwellungen im Gesicht behandelt werden.

Es ist nicht der erste Ärger von Rice in dieser Offseason: Er war Ende März auch Mitverursacher eines Unfalls mit mehreren Verletzten. Dafür wurde er kurzzeitig festgenommen, auf Kaution entlassen und mittlerweile angeklagt.