Bill Belichick verlässt die New England Patriots: NFL-Legende Tom Brady verneigt sich

Tom Brady verneigte sich nach dem Aus von Bill Belichick mit Worten voller Dankbarkeit. "Ohne dich hätte ich nie der Spieler werden können, der ich war", schrieb die Quarterback-Legende bei Instagram, als die Trennung zwischen dem Headcoach und den New England Patriots offiziell war. 24 Spielzeiten hatte der 71-Jährige beim Klub gearbeitet und reihenweise Titel abgeräumt, jetzt ist Schluss.

Gemeinsam dominierten Brady (46) und Belichick von 2000 bis 2020 die NFL wie kein Spieler-Trainer-Duo zuvor. Mit sechs Super-Bowl-Siegen wurde Belichick zum erfolgreichsten Headcoach der Geschichte der US-Football-Profiliga. Er sei "für immer dankbar", unter ihm gespielt zu haben, so Brady. Das meiste habe der Superstar in den schwierigen Momenten gelernt.

"Coach Belichick wird für immer als eine legendäre Sportikone hier in New England gefeiert werden", sagte Klub-Eigentümer Robert Kraft. Es werde darum "schwierig sein, ihn in einem anderen Pulli an der Seitenlinie zu sehen". Genügend Teams seien schließlich auf der Suche.