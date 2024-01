NFL News und Gerüchte: Brian Callahan soll Head Coach der Tennessee Titans werden

© getty

NFL News: Bills-Quarterback Josh Allen glaubt an Titelfenster

Nach der nächsten bitteren Niederlage in den Playoffs gegen die Kansas City Chiefs glaubt Quarterback Josh Allen von den Buffalo Bills weiter an die Titelchance seines Teams. "Ich glaube an unser Team und die Verantwortlichen", betonte der 27-Jährige am Montag. "Ich glaube auch an mich selbst. Und das wird sich niemals ändern."

Von zehn Playoff-Partien mit Allen haben die Bills fünf verloren, dreimal in den letzten vier Jahren war gegen die Chiefs Schluss. "Ich weiß, dass es sich düster anfühlt. Wahrscheinlich wird sich einiges ändern", gab Allen zu. Aber: "Alle Anzeichen sprechen dafür, dass wir noch besser werden."

Die Bills waren trotz 58 Siegen in den letzten fünf Regular Seasons auf eine Super-Bowl-Teilnahme. Da man aktuell 49 Millionen Dollar über der voraussichtlichen Gehaltsobergrenze steht, wird man nicht alle Leistungsträger halten können.