Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers: Um wie viel Uhr beginnt der Super Bowl 2024?

Der Super Bowl LVIII findet in der Nacht vom 11. Februar 2024 auf 12. Februar 2024 statt. Der Kickoff soll um 00.30 Uhr deutscher Zeit erfolgen. Austragungsort ist in diesem Jahr Las Vegas, genauer gesagt das Allegiant Stadium in der Stadt Paradise im Bundesstaat Nevada, der Spielstätte der Las Vegas Raiders. Es ist das erste Mal, dass in dem erst 2020 fertiggestellten Stadion das NFL-Finale ausgetragen wird.