NFL: Houston Texans qualifizieren sich mit Sieg gegen Indianapolis Colts für Playoffs - Pittsburgh Steelers brauchen Schützenhilfe nach Sieg gegen Baltimore Ravens

Die Houston Texans krönen ihre überraschend starke Regular Season mit dem Einzug in die Playoffs. nachdem sie die Indianapolis Colts in einem Thriller besiegten. Die Pittsburgh Steelers gewannen gegen die Baltimore Ravens und müssen nun auf Schützenhilfe hoffen.

Mit Rookie-Quarterback C.J. Stroud und dem neuen Head Coach DeMeco Ryans werden die Texans erstmals seit 2019 wieder an den Playoffs teilnehmen. Mit einer Bilanz von 10-7 kann Houston die AFC South gewinnen bei einer Niederlage der Jacksonville Jaguars gegen die Tennessee Titans, sonst haben die Texans einen Platz als Wild Card. Stroud warf den Ball für 264 Yards und zwei Touchdowns, die Texans mussten dennoch bis in die Schlussminuten zittern.

Die Colts waren bereits tief in der gegnerischen Hälfte, als Runningback Tyler Goodson knapp 60 Sekunden vor Schluss bei 4th-and-1 einen Pass fallen ließ an der 15-Yard-Linie der Texans, ganz ohne Einwirkung durch einen Gegenspieler. Indianapolis wird damit zum vierten Jahr in Folge die Playoffs verpassen.

Das ist bei den Steelers weiterhin die Gefahr, obwohl Pittsburgh gegen die Ravens den Pflichtsieg holte. Baltimore sicherte sich mit seinem 13. Sieg in der vergangenen Woche bereits den ersten Seed in der AFC, gegen die Steelers wurden neben MVP-Favorit Lamar Jackson weitere Leistungsträger geschont. Pittsburgh kämpfte sich mit einem Touchdown-Catch von Diontae Johnson im vierten Viertel zum Sieg gegen die Ravens in einem verregneten, windigen Spiel.

Die Steelers (10-7) werden die Playoffs erreichen, falls die Buffalo Bills gegen die Miami Dolphins verlieren oder die Jaguars gegen die Titans. Neben dem Warten auf Schützenhilfe muss in Pittsburgh wohl auch auf gute Neuigkeiten bezüglich T.J. Watt gewartet werden. Der beste Steeler verbuchte 2 Sacks gegen die Ravens und führt die Liga nun mit 19 an, musste die Partie jedoch im dritten Viertel mit einer Knieverletzung verlassen. Steelers-Coach Mike Tomlin konnte nach dem Spiel noch keine Informationen weitergeben.