NFL - Die Verlierer vom Wochenende: Auf das Management der Baltimore Ravens wartet viel Arbeit

Draft

Die Lions greifen erstmals an Position 29 in den Draft ein - sie befinden sich also in einer gänzlich anderen Lage als noch in den Vorjahren, als Hutchinson, Penei Sewell, Jahmyr Gibbs und Jack Campbell in die Motor City geholt wurden.

Als 29. könnte man beispielsweise Cornerback Kalen King von Penn State oder auch Edge Rusher Bralen Trice vom National-Championship-Finalisten Washington auswählen. Einige Cornerbacks könnten in der ersten Runde bereits ein zu Hause in der NFL finden, weshalb die Lions sicherlich Plan B, C und D in der Schublade parat liegen haben.

Prognose

Detroit hat viele Puzzleteile an der richtigen Stelle liegen. Holmes formte das Team gewissermaßen nach dem Vorbild der 49ers, die er jahrelang hautnah verfolgen konnte. In puncto Pass Rush und Secondary ist San Francisco allerdings den Jungs aus Detroit noch ein Stück weit überlegen.

Goldwert ist die Erfahrung, die im NFC Championship Game gesammelt wurde und es ist schon denkbar, dass Detroit in eben jenes zurückkehren kann. Ebenso denkbar wäre aber auch, dass von hinten die Los Angeles Rams und Green Bay Packers heranrauschen und die Lions überholen.