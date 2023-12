NFL rund um Weihnachten heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Week 16 im TV und Livestream?

In der NFL wird auch zur Weihnachtszeit gespielt. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partien von Week 16 live im TV und Livestream sehen könnt.

Die Playoffs rücken von Tag zu Tag näher, nur noch wenige Wochen bleiben den 32 Teams, um sich einen Platz in der begehrten Post Season zu sichern. An diesem Wochenende, wenn die 16. Spielrunde über die Bühne geht, sind alle Teams im Einsatz.

DIE NFL AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

In der Nacht auf Freitag eröffneten die Los Angeles Rams und die New Orleans Saints den Spieltag. Der Großteil findet jedoch wie üblich am Sonntag statt - ganze zehn Duelle. Doch auch am Montag sowie in der Nacht auf Dienstag wird gespielt.