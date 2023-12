NFL News: Cornerback Jaire Alexander von Green Bay Packers nach Münzwurf-Posse suspendiert

Die Green Bay Packers haben Cornerback Jaire Alexander für ein Spiel suspendiert. Damit reagierte die Franchise aus Wisconsin auf eine bizarre Episode beim Münzwurf vor der Partie am Sonntag gegen die Carolina Panthers (33:30).

Gegen die Panthers war der 26 Jahre Defensive Back am Sonntag uneingeladen beim Münzwurf vor dem Kick-Off aufgetaucht. Er mischte sich ins Prozedere ein und sagte Tails - also Zahl - an. Das stimmte sogar, doch dann hatte Alexander das Prozedere nicht richtig im Kopf: "Ich sagte: 'Ich will, dass unsere Defense anfängt', und sie schauten mich alle an, als wäre ich verrückt", erzählte er später.

Der Grund: Wer die zweite Hälfte mit Ballbesitz beginnen will, sagt das mit "defer" an, man schiebt also den eigenen Ballbesitz auf. Technisch gesehen ist das nicht das Gleiche wie "Defense", insofern hätte Carolina um ein Haar beide Hälften mit dem Ball begonnen. Lediglich eine Nachfrage von Referee Alex Kemp rettete Alexander: "Sie sagten: 'Meinst du defer?' Und ich so: 'Ja, ich schätze schon.'"

Head Coach Matt LaFleur fand das überhaupt nicht komisch: "Das war ein großer Fehler", schimpfte er am Montag. Zum Glück sei er vor dem Spiel zu den Refs gegangen und hätte ihnen die Entscheidung für den Fall schon im Voraus mitgeteilt. Reue zeigte Alexander übrigens nicht. Auf die Frage, warum er beim Münzwurf auf den Platz gegangen sei, sagte er: "Für mich hat das gepasst. Ich glaube nicht, dass der Coach wusste, dass ich aus Carolina stamme, also ..."

Das könnte ebenfalls eine Rolle dabei gespielt haben, dass ihn die Packers am Mittwoch für ein Spiel suspendierten. Der Grund: "teamschädigendes Verhalten". In einem Statement erklärte General Manager Brian Gutekunst: "Leider hat uns Alexanders Verhalten vor dem Spiel in Carolina dazu bewegt. Als Organisation erwarten wir, dass jeder das Team an erste Stelle stellt. Wir sind zwar enttäuscht, hatten aber heute Morgen ein gutes Gespräch mit Jaire und erwarten, dass er daraus für die Zukunft lernt." Alexander sei weiterhin ein "geschätztes Mitglied des Teams und wird das auch in Zukunft sein."

Der bestbezahlte Cornerback der Liga (21 Millionen Dollar/Jahr) hatte sich Anfang November an der Schulter verletzt, gegen die Panthers war er erstmals wieder mit dabei. In sechs Spielen wartet er noch auf seine erste Interception in dieser Saison.