In der Regular Season der NFL steht an diesem Wochenende Week 9 auf dem Programm. Wo und wie Ihr die Spiele live im Free-TV und Livestream sehen könnt, verraten wir Euch hier bei SPOX.

Mit Week 9 ist die Halbzeit der regulären Saison erreicht: Insgesamt gibt es in der Regular Season 18 Wochen, jedes Team hat bei 17 Spielen einmal spielfrei. Wie üblich beginnt Week 9 mit dem Thursday Night Game in der Nacht auf Freitag: Diesmal sind die Tennessee Titans bei den Pittsburgh Steelers im Einsatz.

Am Sonntag (5. November) geht es dann weiter, und zwar mit dem ersten von zwei Spielen in Deutschland in diesem Jahr: In Frankfurt empfängt der amtierende Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs die Miami Dolphins - es handelt sich um ein waschechtes Spitzenspiel. Das Spiel startet um 15.30 Uhr deutscher Zeit.

Ab 19 Uhr beginnen zeitgleich sieben Spiele, dazu gibt es drei weitere Spiele am späten Abend (22.05 Uhr und 22.25 Uhr). Beendet wird Week 9 wie übliche mit dem Sunday Night Game (Montag, 2.20 Uhr) und dem Monday Night Game (Dienstag, 2.15 Uhr).

NFL heute live im Free-TV und Livestream: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Week 9?

Auch für Week 9 gibt es mehrere Anbieter, die die Spiele übertragen werden. Das erste Spiel zwischen den Steelers und Titans ist wie der Großteil der Spiele bei DAZN zu sehen. Mit einem DAZN-Unlimited- und einem DAZN-Super-Sports-Paket könnt Ihr auf folgende Partien von Week 9 zugreifen:

Das "Deutschland-Spiel" Chiefs vs. Dolphins (15.30 Uhr)

Commanders vs. Patriots (19 Uhr)

Eagles vs. Cowboys (22.25 Uhr)

Bengals vs. Bills (Mo., 2.20 Uhr)

Jets vs. Chargers (Di., 2.15 Uhr)

Zusätzlich zu den Einzelspielen ist DAZN am Sonntag auch mit zwei Konferenzen zur Stelle: der ENDZN-Konferenz in deutscher Sprache und der originalen Red-Zone-Konferenz.

Es gibt auch die Möglichkeit, alle Spiele einzeln und in voller Länge zu sehen. Das geht exklusiv über DAZN mit dem NFL Game Pass. Der kostet für die komplette Saison 171,99 Euro kostet. Aktuell gibt es zudem ein Sonderangebot: Ab dem Frankfurt Game bis zum Super Bowl kostet der NFL Game Pass nur noch 44,99 Euro. Es gibt zudem ein 7-tägiges Probeabo.

Im Free-TV bei RTL werden ebenfalls zwei Partien übertragen. Zunächst gibt es das Spiel zwischen den Chiefs und Dolphins, dann Ravens vs. Seahawks und am späten Abend noch Raiders vs. Giants. Auf RTL+ gibt es kostenpflichtig zudem Packers vs. Rams zu sehen.

NFL: Die Spiele von Week 9 auf einen Blick