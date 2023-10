NFL Regular Season Week 7: Duell zweier Contender in Philadelphia - viele Quarterbacks wackeln

In Week 7 treffen mit den Philadelphia Eagles und den Miami Dolphins zwei Super-Bowl-Anwärter aufeinander, auch auf die Chiefs und Lions warten schwere Aufgaben. Den Anfang im Thursday Night Game machen die Jaguars, wo Quarterback Trevor Lawrence auf der Kippe steht. Er ist nicht der einzige QB, der diese Woche ausfallen könnte: Ein Überblick über alle Partien und die wichtigsten Personalien.

Es könnte reichen für Jags-Quarterback Trevor Lawrence, der sich am Sonntag gegen die Colts das Knie verdreht hatte. Am Dienstag konnte er eingeschränkt trainieren und äußerte sich optimistisch. Sollte es doch nicht reichen, muss Ersatzmann C.J. Beathard ran - der spielte zuletzt in der Saison 2020 für die die San Francisco 49ers. Es wäre das erste verpasste Spiel von Lawrence in seiner Karriere.

Spitzenspiel in Baltimore: Die Detroit Lions haben sich zum waschechten Super-Bowl-Contender gemausert - und die Baltimore Ravens sind nicht weit dahinter anzusiedeln. Was die Lions zum Titelanwärter macht - und woran es noch hakt - könnt Ihr hier nachlesen.

Könnte man Rookie-Quarterback Malik Cunningham bei den Patriots etwas öfter sehen an diesem Sonntag? Vor Week 6 war er gegen die Raiders in den aktiven Kader aufgenommen worden und spielte dann sogar für sechs Snaps, auch wenn er dabei keinen Pass versuchte. Angesichts der schwachen Leistungen von Starter Mac Jones könnte seine Rolle gegen Buffalo etwas größer werden - viel zu verlieren haben die Pats ja nicht.

Bei den Raiders könnte Jimmy Garoppolo das Spiel ebenfalls verpassen: Am Mittwoch konnte er aufgrund seiner Rückenverletzung nicht trainieren. Ersatzmann wäre hier Brian Hoyer. Wer auch immer am Ende spielt, wird darauf achten müssen, dass Receiver-Star Davante Adams genügend Bälle in seine Richtung bekommt. Zuletzt waren es gegen die Patriots nur zwei Catches, anschließend war Adams richtig frustriert: "Es geht nicht um mich, aber ich bin eine der offensiven Stützen des Teams. Wenn ich den Ball also nicht bekomme, dann läuft offensichtlich etwas nicht nach Plan."

Auch hier muss wohl mindestens ein QB-Backup ran: Justin Fields steht bei den Bears mit einem ausgekugelten Daumen mächtig auf der Kippe und es sieht so aus, als müsste erneut Tyson Bagent ran. Der tat sich gegen die Vikings in Week 6 schwer, als er für Fields ins Spiel kam. Dritter Mann im Bunde wäre Nathan Peterman.

© getty

Sonntag, 22. Oktober, 22.05 Uhr

Los Angeles Rams (3-3) - Pittsburgh Steelers (3-2) BOXSCORE

Könnte Rams-Head-Coach Sean McVay das Spiel gegen Pittsburgh - oder das in Week 8 bei den Dallas Cowboys verpassen? Frau Veronika ist hochschwanger, und am vergangenen Freitag hatte McVay noch erklärt, dass er nicht im Stadion sein werde, sollte sein Sohn währenddessen geboren werden.

Am Montag ruderte er aber schon wieder zurück: "Mein Sohn ist doch zu klug dafür, um mitten in einem Spiel zur Welt zur kommen!"

Seattle Seahawks (3-2) - Arizona Cardinals (1-5) BOXSCORE

Kyler Murray ist wieder im Training! Zum ersten Mal seit seinem Kreuzbandriss im Dezember 2022 betrat der Quarterback der Cardinals am Mittwoch wieder das Feld. "Er ist unser Franchise Quarterback, also war ich darüber natürlich sehr glücklich", sagte Head Coach Jonathan Gannon. Wann Murray wieder spielen wird, werde man als Team entscheiden. Innerhalb der nächsten drei Wochen könnte Murray wieder für den 53-Mann-Kader aktiviert werden.

Sonntag, 22. Oktober, 22.25 Uhr

Denver Broncos (1-5) - Green Bay Packers (2-3) BOXSCORE

Die 95 Passing Yards in Week 6 gegen die Chiefs waren ein neuer Tiefpunkt für Broncos-Quarterback Russell Wilson in dieser Saison. Er ist eindeutig nicht die Lösung in Denver, aber um sich so einfach von ihm zu trennen, dafür wird er viel zu gut bezahlt: Bis zu 48,5 Millionen Dollar pro Saison nämlich, und selbst wenn man sich in der kommenden Offseason von ihm trennen würde, wären die Bücher für 2024 noch mit 35,4 Mio. belastet - und für 2025 mit knapp 50 Millionen ...

Kansas City Chiefs (5-1) - Los Angeles Chargers (2-3) BOXSCORE

Um die stotternde Chiefs-Offense wieder auf Trab zu kriegen, wurde unter der Woche ein alter Bekannter per Trade zurückgeholt: Wide Receiver Mecole Hardman hatte in der Offseason einen Einjahresvertrag über vier Millionen Dollar bei den New York Jets unterschrieben, jetzt kommt er für einen Pick-Tausch in der Saison 2025 zurück. Ein zweiter Tyreek Hill ist Hardman natürlich nicht, aber für den niedrigen Preis ist er das Risiko allemal wert.