Auch in dieser Saison gibt es zahlreiche NFL-Spiele in Deutschland live im Free-TV und im Livestream zu sehen. Doch wo und wie? Das verraten wir Euch in diesem Artikel.

Die Jagd auf Titelverteidiger Kansas City Chiefs ist in vollem Gange! Am 8. September wurde die neue NFL-Saison eröffnet. In 18 Spielen der Regular Season kämpfen die Teams um den Einzug in die Playoffs. Das ganz große Ziel aller ist das Erreichen des Super Bowl, der am 11. Februar 2024 im Allegiant Stadium in Nevada, der Heimspielstätte der Las Vegas Raiders, stattfinden wird.

In Deutschland ist das Interesse an der NFL in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Auslöser dafür waren auch die zahlreichen Liveübertragungen im Free-TV und im Livestream. Wo und wie man in dieser Saison die Spiele der NFL bei uns sehen kann zeigt Euch SPOX.

NFL: Wo und wie kann man die Spiele in Deutschland im Free-TV und Livestream sehen?

Es hat sich nichts daran geändert, dass DAZN reihenweise NFL-Spiele überträgt. Das Rechtepaket des allerdings kostenpflichtigen Streamingdienstes umfasst weiterhin weiterhin die US-amerikanische Originalkonferenz NFL RedZone und alle Prime-Time-Spiele Donnerstags-, Sonntags- und Montagsnachts. Ab dieser Saison überträgt DAZN zusätzlich jeden Sonntag jeweils ein Spiel der frühen Kick-Off-Zeit (19 Uhr) sowie der späten Kick-Off-Zeit (22:25 Uhr) das nicht im Free-TV gezeigt wird exklusiv.

Ebenfalls neu ist, dass Ihr den NFL Game Pass exklusiv über DAZN abonnieren könnt und somit Zugriff auf alle Liveübertragungen aller Spiele habt.

Wer via DAZN Spiele der NFL im Livestream auf dem Endgerät seiner Wahl, über die App kann man die DAZN-Übertragungen auch auf den neuesten Smart-TVs sehen, benötigt weiterhin ein Abo. Das "Netflix des Sports" bietet momentan drei unterschiedlich teure Abo-Pakete an. Für die Liveübertragungen der NFL benötigt Ihr entweder DAZN Super Sports oder DAZN Unlimited.

NFL: Wo und wie kann man die Spiele in Deutschland im Free-TV und Livestream sehen?

Dafür hat sich Übertragungssituation für NFL-Spiele in Deutschland im Free-TV verändert. Bei der Ausschreibung der neuen Übertragungsrechte ging der langjährige Rechteinhaber, die ProSieben-Gruppe, leer aus. Neuer exklusiver Rechteinhaber fürs Free-TV ist RTL.

Der Privatsender zeigt in dieser Saison rund 80 Spiele live im frei empfangbaren Fernsehen - hauptsächlich auf RTL, aber auch auf Nitro können Spiele live gezeigt werden. In der Regular Season dürfen sich alle NFL-Fans auf bis zu drei Livespiele pro Woche im Free-TV freuen. In der Regel laufen jeden Sonntag zwei Spiele hintereinander live. Die erste Partie beginnt jeweils um 19 Uhr, die zweite um 22.25 Uhr.

Zusätzlich zu den Liveübertragungen im Free-TV zeigt RTL die Spiele auch auf seiner kostenpflichtigen Streamingplattform RTL+. Dort gibt es zudem pro Woche ein Spiel exklusiv zu sehen. Ein Abo von RTL+ kostet im Premium-Paket nach einem kostenlosen Probemonat 6,99 Euro monatlich und im Max-Paket 9,99 Euro monatlich. Hier könnt Ihr Euch über RTL+ informieren und ein Probe-Abo abschließen.

NFL: Wo und wie kann man die Spiele in Deutschland im Free-TV und Livestream sehen? - Wichtigste Infos

Wettbewerb : NFL

: NFL Spielzeit : Saison 2023/24

: Saison 2023/24 TV: RTL , Nitro

, Livestream: DAZN, RTL+

