NFL News: Head Coach Bill Belichick unterschrieb offenbar in Offseason Mehrjahresvertrag bei den New England Patriots

Der derzeit stark in der Kritik stehende Head Coach Bill Belichick hat in der Offseason offenbar still und heimlich einen langfristigen Vertrag bei den New England Patriots unterschrieben. Das berichtet Ian Rapoport von NFL Network.

"Sein Vertrag ist eines der am besten gehüteten Geheimnisse in New England. Ich denke, man kann sagen, dass es zumindest eine gewisse Unsicherheit bezüglich seiner Person gab", sagte Rapoport in der Sonntagsausgabe von NFL GameDay vor dem Spiel in Woche 7: "Jetzt ist er aber vertraglich langfristig gebunden."

Die Patriots befinden sich derzeit in einer der größten Krisen der Franchise-Geschichte. Erstmals seit 1995 war das langjährige Team von Tom Brady mit einer 1:5-Bilanz in die Saison gestartet. In der Folge hatte es deshalb scharfe Kritik an Belichick gehagelt und Spekulationen über einen Rauswurf des einstigen Erfolgstrainers gegeben.

Belichick, der dem Vernehmen nach mit einem Gehalt von rund 20 Millionen Dollar pro Jahr der bestbezahlte Trainer der NFL ist, scheint mit der Vertragsverlängerung im Rücken aber weiterhin fest im Sattel zu sitzen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Eigentümer Robert Kraft ihm ein hohes Preisschild verpasst hat, falls es zu einer Trennung kommt.

Bill Belichick: Bestbezahlter und erfolgreichster Coach der NFL

Der 71-Jährige, der sich in New England auch um die Aufgaben eines General Managers kümmert, ist seit dem Jahr 2000 bei den Patriots im Amt. Die Saison 2023 ist bereits seine 24.

Zudem ist Belichick der einzige Coach, dem das Kunststück gelang, sechsmal den Super Bowl zu gewinnen. Die Playoffs erreichten die Patriots allerdings seit Bradys Abscheid nach der Saison 2019 nicht mehr.