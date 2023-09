Die NFL ist zurück! Heute Nacht wird die Regular Season eröffnet, allerdings werden im Lauf der Saison keine Spiele bei ProSieben gezeigt / übertragen. Warum ist das so? SPOX hat die Antwort.

Endlich ist es wieder so weit! In der NFL geht es wieder so richtig zur Sache. Bereits in den vergangenen Woche waren alle 32 Teams im Zuge der Preseason im Einsatz, heute Nacht hat das Resultat jedoch zum ersten Mal wirklich Bedeutung, wenn Titelverteidiger Kansas City Chiefs und die Detroit Lions um 2.20 Uhr deutscher Zeit im Arrowhead Stadium in Kansas City aufeinandertreffen.

In den Tagen darauf steigen reihenweise auch die anderen Mannschaften ins Geschehen ein. In der 18-wöchigen Regular Saison wird dann bis Januar um Playoff-Platzierungen gekämpft. Was die Übertragung der Partien betrifft, ist in diesem Jahr jedoch kein einziges Spiel bei ProSieben zu sehen. Warum?

© getty Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs eröffnen heute Nacht gegen die Detriot Lions die neue NFL-Saison.

NFL: Warum zeigt / überträgt ProSieben die Spiele nicht live im TV?

Der Grund, warum ProSieben keine Spiele der amerikanischen Profiliga im TV zeigt / überträgt, obwohl der Privatsender davor jahrelang als Zuhause der NFL gedient hatte, ist recht einfach: ProSieben besitzt keine Übertragungsrechte mehr. Diese liegen ab jetzt bei RTL, das heute bei der Saisoneröffnung ab 1.40 Uhr bereits im Einsatz ist.

RTL kümmert sich pro Woche um bis zu drei Partien, die bei RTL und dem Spartensender NITRO gezeigt werden. Zusätzlich ist ein exklusives Spiel im Livestream bei RTL+ zu sehen. Insgesamt soll der Sender aus Köln somit um die 80 Live-Übertragungen anbieten, wenn man neben der Regular Season auch die Playoffs und den Super Bowl miteinbezieht.

Während die Free-TV-Übertragung in Deutschland also von Grund auf erneuert wurde, ist an DAZN als kostenpflichtige Option nicht gerüttelt worden. Der Streamingdienst stellt dank seiner Kooperation mit der NFL den Game Pass zur Verfügung, mit dem Ihr jedes einzelne NFL-Spiel live und in voller Länge verfolgen könnt.

Doch auch ohne Game Pass wird Euch einiges geboten. Das "Netflix des Sports" kümmert sich nämlich um alle Spiele in der Nacht von Freitag (02:20 Uhr), Montag (02:20 Uhr) und Dienstag (02:15 Uhr) und um ausgewählte Sonntagsspiele. Zudem bietet DAZN wöchentlich sowohl eine deutsche (ENDZN) als auch eine amerikanische Konferenz (NFL RedZone) an. Beim Auftakt zwischen den Chiefs und den Lions ist DAZN ebenfalls im Einsatz.

Zugriff auf die NFL bekommt man mit einem DAZN-Unlimited- oder einem DAZN-Super-Sports-Paket. Beide Optionen sind kostenpflichtig, unterscheiden sich jedoch in Sachen Angebot und Preis. DAZN World hingegen deckt die NFL nicht ab.

