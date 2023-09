NFL - Las Vegas Raiders: Chandler Jones rastet auf Instagram aus

Chandler Jones von den Las Vegas Raiders ist am Dienstag auf Instagram ausgerastet und hat dort seinen Ärger gegen sein Team, Head Coach Josh McDaniels und General Manager Dave Ziegler abgeladen. Außerdem erklärte der Star-Verteidiger, er wolle nicht mehr für die Raiders spielen.

Der 33-Jährige schrieb in seiner Story: "Scheiß drauf. Ich will nicht mehr für die Raiders spielen, wenn das mein Head Coach oder General Manager ist ... Ich will Patrick Graham, Ivy-League-N-Wort." Graham ist der Defensive Coordinator der Raiders. Kurz darauf löschte Jones die Story.

Jones veröffentlichte auch Textnachrichten, die er offenbar an McDaniels geschrieben hatte. "Es ist eine Schande, dass ich ein Top-Athlet mit 112 Sacks in der NFL bin und ohne offenkundigen Grund während der Saison in einen lokalen Gym gehen muss, um zu trainieren", ist auf dem Screenshot zu lesen: "Das ist wild, Josh, und das weißt du auch. Du musst tun, was richtig ist."

Noch am Tag vor seinem Ausraster schrieb Jones auf X, ehemals Twitter: "Ich kann es kaum erwarten, dieses Jahr zu spielen! Ich fühle mich großartig im Training!" Noch ist unklar, was die Hintergründe seiner Entgleisung sind. Offizielle Aussagen dazu gibt es bisher von keiner Seite. Ethan Lock, der Agent des Spielers, lehnte auf Nachfrage von ESPN einen Kommentar ab.

Jones hat bei den Raiders in der Vorsaison einen Dreijahresvertrag unterschrieben, der ihm über 51 Millionen Dollar einbringt. In diesem Jahr erhielt er einen Kader-Bonus in Höhe von 8,5 Millionen Dollar, sein Grundgehalt liegt bei etwas über eine Million Dollar. Im Falle einer Entlassung würden die Raiders rund eine Million Dollar Cap Space sparen.