NFL: Kansas City Chiefs bangen um Superstar Travis Kelce

Die Kansas City Chiefs müssen in ihrem Auftaktspiel gegen die Detroit Lions in der Nacht auf Freitag womöglich auf Travis Kelce verzichten. Der 33-jährige Tight End hat sich am Dienstag im Training eine Knieverletzung zugezogen.

Kelce habe sich das Knie überdehnt, erklärte Chiefs-Head-Coach Andy Reid. Einem ESPN-Bericht zufolge sei immerhin das Kreuzband nicht beschädigt. Nach weiteren Tests wird entschieden, ob der Superstar gegen die Lions einsatzfähig ist.

"Er humpelte und ging vom Feld", sagte Wide Receiver Skyy Moore zur womöglich verhängnisvollen Szene im Training: "Es war ein gutes Zeichen, zu sehen, dass er ohne Hilfe aufstehen und das Feld verlassen konnte."

"Der nächste Mann rückt nach und weiter geht es", antwortete Reid etwas lapidar auf die Frage, ob sich durch einen möglichen Ausfall Kelces der Gameplan ändern würde.

Sollte der Mann aus Ohio tatsächlich nicht spielen können, stehen mit Noah Gray und Blake Bell zwei weitere Tight Ends im Kader zur Verfügung. Hinzu kommt Matt Bushman aus der Practice Squad des Teams.