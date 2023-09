NFL: Cooper Kupp verpasst Saisonstart der Los Angeles Rams - mehrere Wochen Pause?

Cooper Kupp, Wide Receiver der Los Angeles Rams, wird den Saisonstart seines Teams am Sonntag gegen die Seattle Seahawks verletzt verpassen. Das bestätigte Head Coach Sean McVay am Mittwoch. Kupp plagt sich seit Wochen mit einer Oberschenkelverletzung herum.

"Es ist ein Problem mit dem Weichgewebe", erklärte McVay. "Wir wollen ihn wieder auf die Beine bringen. Sobald wir das schaffen, ist er wieder dabei. Aber bis dahin wird er ausfallen." Man wolle beim 30-Jährigen nichts überstürzen, betonte er.

Kupp, der zu den besten Receivern der NFL gehört und in der Saison 2021 entscheidenden Anteil am Super-Bowl-Erfolg der Rams hatte, verletzte sich am 1. August im Training am Oberschenkel. Vergangene Woche erlitt er in der Reha einen Rückschlag. Es sei schwierig, die genaue Verletzung zu diagnostizieren, so McVay. Er schloss nicht aus, dass Kupp vor Sonntag auf der Injured-Reserve-Liste landen könnte. In diesem Fall würde er mindestens die ersten vier Saisonspiele verpassen.

In der vergangenen Saison hatte es Kupp in neun Einsätzen auf 812 Receiving Yards und sechs Touchdowns gebracht, bevor ihn eine Knöchelverletzung zum Zuschauen verdammte. 2021 hatte er die "Receiving Triple Crown" gewonnen, als er die komplette Liga in Sachen Catches (145), Receiving Yards (1.947) und Touchdowns (16) anführte.

Den Rams werden in der anstehenden Saison nur geringe Chancen auf einen Playoff-Platz eingeräumt (hier geht es zum Power Ranking).