NFL Preseason heute live, Übertragung: Woche 1 im Free-TV und Livestream

Bevor die neue NFL-Saison wieder beginnt, steht erstmal die Preseason an. Alle Informationen zu der Übertragung der NFL Preseason im Free-TV und Livestream, erhaltet Ihr hier bei SPOX.

Anfang September beginnt bereits die neue NFL-Saison. Bis dahin müssen sich Football-Fans allerdings nicht gedulden, denn die Teams bereiten sich ab jetzt in der NFL Preseason auf die kommende Spielzeit vor.

Die Super Bowl-Sieger 2023 sind die Kansas Chiefs. Sie gewannen den Super Bowl damit zum dritten Mal. Zu der oftmals heiß diskutierten Halbzeit-Show trat Superstar Rihanna auf.

Die Teams mit den häufigsten Super Bowl-Titeln sind weiterhin die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots.

Wer sich noch nicht zum Sieger des Super Bowls krönen konnte, sind die Los Angeles Chargers. Sie machten jedoch neulich Justin Herbert mit einem Rekordvertrag zum teuersten Quarterback der NFL-Geschichte.

NFL Preseason heute live: Die Übertragung im Free-TV

Das erste Spiel zwischen den New York Jets und den Cleveland Browns, welches heute stattfindet, wird nicht im Free-TV laufen.

Trotzdem gibt es Grund zur Freude: RTL NITRO übertragt insgesamt drei Spiele der Preseason. Das erste davon am 12.08.2023, wenn die Carolina Panthers auf die New York Jets treffen.

NFL Preseason heute live: Die Übertragung im Livestream

Zwar wird die erste Begegnung zwischen New York und Cleveland auch nicht per Livestream übertragen, allerdings werden in den kommenden Wochen umso mehr Partien gezeigt.

RTL+ übertragt drei Spiele und DAZN strahlt sogar fünf NFL-Preseason-Matches live aus.

DAZN bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World die Wahl zwischen drei Abo-Modellen. Neben der NFL, zeigt DAZN auch die NBA, Tennis, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, Boxen und noch viele weitere Sporthighlights.

