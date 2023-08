NFL: Browns-Rookie führt Cleveland zu Comeback-Sieg über Jets im Hall of Fame Game

Die Cleveland Browns haben das Hall of Fame Game in Canton/Ohio 21:16 gegen die New York Jets gewonnen. Besonders Rookie-Quarterback Dorian Thompson-Robinson wusste dabei zu glänzen.

Die Preseason in der NFL ist offiziell eröffnet! Im Hall of Fame Game gelang den Cleveland Browns ein Comeback-Sieg gegen die New York Jets. Allerdings sahen die Zuschauer im Tom Benson Hall of Fame Stadium wie üblich hauptsächlich Backups und Reservisten, sodass der sportliche Wert dieser Begegnung überschaubar blieb.

Cleveland Browns - New York Jets 21:16 (0:6, 7:10, 7:0, 7:0) BOXSCORE

Die Jets, bei denen Quarterback Zach WIlson den Start bekam, aber nur einen Kurzauftritt hatte (⅗, 65 YDS) erwischten den besseren Start, begnügten sich im ersten Viertel allerdings nur mit zwei langen Field Goals von Greg Zuerlein. Zuerlein beendete de erste Hälfte auch mit einem 53-Yarder mit auslaufender Uhr zum zwischenzeitlichen 16:7.

Den ersten Touchdown dieser Preseason erzielte zuvor Jets-Rookie-Running-Back Israel Abanikanda über 10 Yards. 31 Sekunden vor der Pause verkürzte derweil John Kelly Jr. mit einem 3-Yard-TD-Catch nach Pass von Kellen Mond.

Nach der Pause übernahmen die Browns und hier vor allem Fünftrundenpick Dorian Thompson-Robinson, der seine Athletik unter Beweis stellte und sowohl durch die Luft (8/11, 82 YDS, TD) als auch auf dem Boden (6 CAR, 36 YDS) für Probleme sorgte. Bemerkenswert war dabei sein Einsatz beim 16-Yard-Touchdown-Run von Demetric Felton Jr. Mitte des dritten Viertels: DTR täuschte einen Run bei einer Read-Option perfekt an und verteilte dann auch noch einen heftigen Block für Felton.

Gekrönt wurde DTRs Leistung dann durch einen 22-Yard-Touchdown-Pass auf Austin Watkins Jr. über 22 Yards mit über neun Minuten zu spielen.

In der Schlussminute dann besiegelte Bubba Bolden mit seiner Interception gegen Chris Streveler den Sieg für die Browns.

Browns vs. Jets: Kurze Unterbrechung nach Beleuchtungsproblemen

Das Hall of Fame Game musste gegen Ende des dritten Viertels kurzzeitig unterbrochen werden, da ein Teil des Flutlichts ausgefallen war. Während man versuchte, das Problem zu beheben, kam es zu einer Unterredung zwischen den beiden Head Coaches Kevin Stefanski und Robert Saleh sowie den Schiedsrichtern auf dem Feld.

Nach circa 15 Minuten Pause ging es dann weiter.