NFL: Minnesota Vikings trennen sich von Dalvin Cook

Die Minnesota Vikings haben Running Back Dalvin Cook darüber informiert, dass sie ihn entlassen werden. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Nur der Zeitpunkt steht noch in Frage.

Die Vikings werden Cook nach sechs Jahren im Team abgeben, fraglich ist noch, ob er tatsächlich entlassen oder am Ende doch noch getradet wird. Bislang war es nicht gelungen, einen Tradepartner zu finden. Ein genauer Zeitpunkt für die Entlassung ist noch nicht bekannt.

Zuvor waren Verhandlungen über eine Gehaltskürzung für den Running Back ergebnislos geblieben. Er hätte 10,4 Millionen Dollar an Grundgehalt verdient, zwei Millionen Dollar sind davon garantiert. Eine Entlassung Cooks würde den Vikings neun Millionen Dollar an Cap Space einsparen, ein Trade sogar elf Millionen.

Cook war ein Zweitrundenpick der Vikings 2017 und war seither der Starter des Teams. In den vergangenen vier Jahren lief er jeweils für mindestens 1135 Yards und brachte es insgesamt auf 52 Touchdowns in seiner bisherigen Karriere.

Durch den Abgang von Cook wird der bisherige Backup von Cook, Alexander Mattison, der neue Starting Running Back des Teams. Jener hat erst in dieser Offseason einen neuen Vertrag unterschrieben. Sein Cap Hit beträgt in diesem Jahr lediglich 2,4 Millionen Dollar, also fast zwölf Millionen Dollar weniger als bei Cook.