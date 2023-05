NFL: Kansas City Chiefs eröffnen Saison 2023 gegen Detroit Lions

Super-Bowl-Champion Kansas City wird die NFL-Saison 2023 am 7. September gegen die Detroit Lions eröffnen. Das gab die Liga am Donnerstag bekannt. Die Chiefs bekommen dabei das traditionelle Heimspiel an einem Donnerstagabend.

Gegen die zum Ende der letzten Saison aufstrebenden Lions um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown, die 2022 acht ihrer letzten zehn Spiele gewonnen hatten, werden die Chiefs damit auch ihr Championship-Banner im altehrwürdigen Arrowhead Stadium hissen.

Außerdem hat die NFL das erste Spiel von Quarterback Aaron Rodgers bei den New York Jets bekanntgegeben: Der viermalige MVP debütiert im Monday Night Game am 11. September gegen den AFC-East-Rivalen Buffalo Bills.

Bereits bekannt sind die beiden NFL-Spiele, die 2023 in Deutschland ausgetragen werden: Am 5. November treffen die Chiefs auf die Miami Dolphins, eine Woche später spielen die New England Patriots und die Indianapolis Colts gegeneinander. Beide Partien finden in Frankfurt statt.

In der Nacht auf Freitag wird der komplette Spielplan für die anstehende Saison veröffentlicht.