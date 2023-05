NFL, Saison 2023: Termine, Auftakt, Spielplan, Playoffs, Übertragung im TV und Livestream

Die NFL hat den offiziellen Spielplan für die bevorstehende Saison 2023 veröffentlicht. Termine, Auftakt, Spielplan, Playoffs, Übertragung im TV und Livestream - bei SPOX bekommt Ihr die wichtigsten Infos zur neuen Saison geliefert.

Die NFL-Saison liegt noch in weiter Ferne, dennoch tut sich bereits einiges, was die Spielzeit 2023 betrifft. Vor zwei Wochen etwa fand mit dem Draft die erste wichtige Veranstaltung in Bezug auf die neue Saison statt. Hunderte von College-Athleten und zahlreiche potenzielle Stars von morgen wurden dabei von den 32 Mannschaften, verteilt auf mehrere Runden, gedrafted.

Langsam aber sicher wird es nun aber auch Zeit, dass auf dem Rasen etwas passiert. Im Sommer starten die Training Camps, bereits im Mai gehen für die meisten Teams die OTAs (Offseason-Workouts) los. Die Mannschaften wissen dabei zudem bereits, worauf sie hinarbeiten, denn die NFL hat den offiziellen Spielplan für die 18 Runden lange Regular Season veröffentlicht. Bis auf wenige Ausnahmen wurden alle Matches terminiert.

NFL, Saison 2023: Termine, Auftakt, Spielplan, Playoffs

Die Saison wird wie üblich mit der Preseason eröffnet, diesbezüglich stehen sich am 3. August die New York Jets mit ihrem neuen Star-Quarterback Aaron Rodgers und die Cleveland Browns im sogenannten "Hall of Fame Game" gegenüber.

Die Regular Season beginnt dann am 8. September. Von da an geht es im Wochentakt bis zum 18. und letzten Spieltag, der im Januar über die Bühne geht, weiter.

© getty Aaron Rodgers steht vor seiner ersten Saison mit den New York Jets.

Nach dem Spektakel in der Münchner Allianz Arena in der abgelaufenen Saison wurde zudem die Zahl der NFL-Spiele in Deutschland für die neue Saison verdoppelt - allerdings finden diese nicht in München, sondern im Frankfurter Deutsche Bank Park statt. Dabei handelt es sich um das Duell am 5. November zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins in Week 9. Eine Woche später stehen sich die New England Patriots und die Indianapolis Colts auf demselben Rasen im Rahmen des zehnten Spieltags gegenüber.

Die Playoffs starten dann am 13. Januar 2024, das große Finale um die Vince Lombardi Trophy, Super Bowl LVIII, findet am 11. Februar 2024 in Las Vegas statt.

Week Datum 1 8.9. - 12.9. 2 15.9. - 19.9. 3 22.9. - 26.9. 4 29.9. - 3.10. 5 6.10. - 10.10. 6 13.10. - 17.10. 7 20.10. - 24.10. 8 27.10. - 31.10. 9 3.11. - 7.11. 10 10.11. - 14.11. 11 17.11. - 21.11. 12 23.11. - 28.11. 13 1.12. - 5.12. 14 8.12. - 12.12. 15 15.12. - 19.12. 16 22.12. - 26.12. 17 29.12. - 1.1. 18 7.1. - 8.1.

NFL, Saison 2023: Die wichtigsten Termine im Überblick

Dauer der Regular Season: 8. September 2023 - 8. Januar 2024

Start der Playoffs: 13. Januar 2024

Super Bowl LVIII: 11. Februar in Las Vegas

© imago images Neue Saison, selbes Ziel - 32 NFL-Mannschaften jagen auch in der Saison 2023 der Vince Lombardi Trophy nach.

NFL, Saison 2023: Übertragung im TV und Livestream

Mit der neuen Saison beginnt in Deutschland auch eine neue Zeitrechnung, was die Übertragung betrifft. Die "ranNFL"-Ära auf ProSieben ist zu Ende, nachdem der Privatsender ausgestiegen ist. Das heißt jedoch nicht, dass deutsche Football-Fans von nun an ohne Free-TV-Übertragungen auskommen müssen. Als neuer Rechteinhaber springt ab 2023/24 nämlich der Privatsender RTL ein, der pro Spieltag vier Partien anbietet - drei davon im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL oder RTL Nitro und das vierte ausschließlich im Livestream bei RTL+.

Es hat sich jedoch nicht alles verändert. Der Streamingdienst DAZN überträgt ebenfalls weiterhin zahlreiche Spiele der NFL. Und zwar die "Thursday Night Games" in der Nacht auf Freitag (2:20 Uhr), die Spiele auf Montag (2:20 Uhr), die "Monday Night Games" in der Nacht auf Dienstag (2:15 Uhr) sowie zwei Sonntagsspiele (Kickoff um 19 Uhr und 22.25 Uhr).

Zusätzlich zu den Einzelspielen bietet das "Netflix des Sports" an Sonntagen auch eine Konferenz an - die deutsche Version heißt "EnDZN", die amerikanische mit den originalen Kommentatoren "NFL RedZone".

Zugriff auf DAZN bekommt man mit einem kostenpflichtigen Abonnement, zur Verfügung stehen drei verschiedene Abopakete: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Wem das immer noch nicht genug ist, kann sich über DAZN den NFL Game Pass holen, der jedes einzelne Spiel live und in voller Länge zeigt.

NFL, Saison 2023: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

NFL Saison 2023: Week 1 im Überblick