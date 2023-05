NFL-Spielplan 2023 veröffentlicht: Alle wichtigen Infos zur neuen Saison

Die NFL hat den Spielplan für die Saison 2023 veröffentlicht. Wir verraten Euch alle wichtigen Termine und zeigen die Duelle aus Week 1.

Zum Auftakt in der Nacht auf den 8. September trifft Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium auf die Detroit Lions.

Im ersten Monday Night Game der neuen Spielzeit bekommen es die New York Jets um ihren neuen Star-Quarterback Aaron Rodgers mit den Buffalo Bills zu tun, während die Green Bay Packers am Sonntag bei den Chicago Bears gastieren.

Mit Spannung darf auch die Week-1-Partie zwischen den New England Patriots und den Philadelphia Eagles erwartet werden: Dann soll nämlich Quarterback-Ikone Tom Brady geehrt werden. Der hatte in der Offseason seinen finalen Rücktritt vom Football erklärt.

Ein absoluter Leckerbissen steht in Week 4 auf dem Programm, wenn Patrick Mahomes mit den Chiefs bei Aaron Rodgers' Jets antritt. Zur Neuauflage des 56. Super Bowls kommt es in Week 11 am 20. November, wenn die Kansas City Chiefs die Philadelphia Eagles begrüßen.

NFL Saison 2023: Hier geht es zum gesamten Spielplan

NFL: Zwei Spiele in Deutschland, drei in London

Klar ist auch, dass es zwei Deutschland-Spiele im Deutsche Bank Park in Frankfurt geben wird. In Week 9 am 5. November treffen dort die Kansas City Chiefs auf die Miami Dolphins, sieben Tage später kommt es zum Duell zwischen den New England Patriots und den Indianapolis Colts.

Außerdem werden drei Partien in London ausgetragen: Die Jacksonville Jaguars sind dabei gleich zweimal vertreten. Erst in Wembley gegen die Atlanta Falcons (1. Oktober), dann in Tottenham gegen die Buffalo Bills (8. Oktober). Das dritte Spiel auf englischem Boden steigt zwischen den Tennessee Titans und den Baltimore Ravens ebenfalls in Tottenham (15. Oktober).

© getty

Knaller an Thanksgiving und Weihnachten

Die traditionellen Spiele an Thanksgiving stehen ebenfalls fest:

Detroit Lions vs. Green Bay Packers

Dallas Cowboys vs. Washington Commanders

Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers

Erstmals überhaupt findet mit Jets gegen Dolphins auch ein NFL-Spiel am Tag nach Thanksgiving, also am "Black Friday", statt.

Auch an Weihnachten geht es heiß her: Am 25. Dezember bitten die Chiefs die Las Vegas Raiders zum Tanz. Dabei zeigt der TV-Sender "Nickelodeon" das Spiel mit besonderen Spezialeffekten für junge Zuschauer. Zudem begegnen sich am 1. Weihnachtsfeiertag die Philadelphia Eagles und die New York Giants. Am Silvesterabend treffen die Chiefs auf die Cincinnati Bengals.

NFL Saison 2023: Die wichtigsten Termine im Überblick

Dauer der Regular Season: 8. September 2023 - 8. Januar 2024

Start der Playoffs: 13. Januar 2024

Super Bowl LVIII: 11. Februar in Las Vegas

NFL Saison 2023: Week 1 im Überblick