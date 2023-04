Auch in diesem Jahr trägt die NFL wieder Spiele der Regular Season in Deutschland aus. In Frankfurt und München finden Partien statt. Wann beginnt der Vorverkauf der Karten? Alle Infos zu den Tickets gibt es hier bei SPOX.

Letztes Jahr feierte die NFL mit ihrem ersten NFL Regular Season Spiel in Deutschland eine Premiere. Die Tampa Bay Buccaneers besiegten damals die Seattle Seahawks in München. Dass der Besuch der NFL in Deutschland ein voller Erfolg war, zeigen die Planungen für die neue Saison 2023/24. Nicht nur ein Spiel der regulären Spielzeit findet dann in Deutschland statt, sondern gleich zwei.

Schon im vergangenen Jahr waren die Tickets heiß begehrt. Grund genug, sich als Fan schon jetzt die Frage zu stellen, wie ein Ticket erworben werden kann.

SPOX gibt Euch alle Infos zum Vorverkauf der Karten und verrät Euch, ab wann Ihr die Tickets erwerben könnt.

NFL in Deutschland, Tickets: Ab wann beginnt der Vorverkauf für Karten?

Die NFL geht am 7. September 2023 in die neue Saison. Im Verlauf der Spielzeit sind zwei Spiele in Deutschland geplant.

© getty Besonderes Erlebnis: Letztes Jahr war Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers in Deutschland zu Gast.

NFL in Deutschland: Welche Teams treten in Deutschland an?

Noch stehen die genauen Paarungen für die Deutschland-Spiele nicht fest, zwei Teams sind allerdings bereits fix: Die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes wird eine Partie in Deutschland hosten. Die New England Patriots treten definitiv im zweiten Spiel an.

NFL in Deutschland: Ort und Daten für die Spiele

Auch hier warten Fans noch vergeblich auf konkrete Informationen. Es ist bisher lediglich bekannt, dass eine Partie definitiv in Frankfurt am Main ausgetragen wird. Auch das zweite Spiel könnte in Frankfurt stattfinden, bestätigt ist das allerdings noch nicht. Die Daten stehen ebenfalls noch nicht fest. Hier kursieren Gerüchte um die beiden Sonntage am 12. und 19. November 2023.

NFL in Deutschland, Tickets: Start des Vorverkaufs

Fast logisch ist es daher, dass auch der Zeitpunkt für den Start des Kartenvorverkaufs noch nicht feststeht. Der Ablauf auf dem Weg zu einem Ticket ist jedoch schon klar: Interessenten müssen sich über ein Formular registrieren. Neben persönlichen Informationen müssen Interessierte die Art der Tickets und das Lieblingsteam in der NFL angeben.

Die Registrierung ist Voraussetzung für die Chance auf Tickets, eine Garantie bietet dieses allerdings nicht. Das offizielle Formular der National Football League gilt für alle möglichen Ticketarten, also auch für VIP-Zugänge.

Der Veranstalter garantiert, dass Registrierte vor dem Start des Vorverkauf über den weiteren Ablauf informiert werden.

