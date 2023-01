NFL verkündet zwei Spiele in Deutschland 2023 - New England Pariots und Kansas City Chiefs als Heimteams

Die NFL hat die designierten Heimteams für die internationalen Spiele 2023 bekannt gegeben. Deutsche Fans dürfen sich dabei besonders freuen: Sie bekommen gleich zwei Spiele mit den Kansas City Chiefs und New England Patriots als "Gastgeber".

Die NFL hat es offiziell gemacht. Erstmals werden 2023 zwei Spiele in einer Saison auf deutschem Boden stattfinden. Als Heimteams fungieren die Kansas City Chiefs und New England Patriots. Wo und wann die Spiele stattfinden, wird später bekannt gegeben, auch die jeweiligen Gegner stehen noch nicht fest.

Die Liga knüpft damit an die erfolgreiche Deutschland-Premiere im vergangenen November an: Die Tampa Bay Buccaneers traten in der Münchner Allianz Arena gegen die Seattle Seahawks an.

Bereits 2022 wurden vier Spiele in vier Jahren auf deutschem Boden in München und Frankfurt bestätigt, eine Steigerung auf zwei Partien pro Saison hatte Commissioner Roger Goodell allerdings schon im Vorfeld der Premiere in München angedeutet.

"Wir freuen uns sehr darüber, an einem Deutschland-Spiel teilzunehmen und mehr Teilen der Welt das Chiefs Kingdom im kommenden Herbst vorzustellen", sagte Chiefs-Chairman und CEO Clark Hunt. "Unser Team und unsere Fans hatten bereits in der Vergangenheit unglaubliche Erfahrungen in London und Mexiko-Stadt im Rahmen der International Series und wir freuen uns darauf, die NFL in ihrem Bestreben zu unterstützen, das Spiel auch in Deutschland weiter wachsen zu lassen."

Patriots-Chairman und CEO Robert Kraft erklärte: "Wir sind begeistert, für ein Spiel in Deutschland in diesem Jahr ausgewählt worden zu sein. Wir sind ungeschlagen in drei bisherigen internationalen Spielen, was wir zum Teil auch der herausragenden Unterstützung unserer Fans zu verdanken haben. Wir wissen, dass einige unserer leidenschaftlichsten Fans in Deutschland leben und wir freuen uns, endlich dort ein Spiel zu spielen. Wir wissen, dass die Fans eine großartige Atmosphäre kreieren werden. Wir sind sicher, dass dies eine denkwürdige Erfahrung und eines der Highlights der Saison 2023 sein wird."

Darüber hinaus wurde bekannt, dass die Buffalo Bills und Tennessee Titans als Gastgeber in zwei Spielen im Tottenham Hotspur Stadium in London fungieren werden. Zudem werden die Jacksonville Jaguars im Rahmen ihres mehrjährigen Agreements einmal mehr im Wembley Stadium antreten.

Auch hier stehen Gegner und Daten noch nicht fest.

© getty Patrick Mahomes gibt 2023 sein Deutschland-Debüt.

NFL - Chiefs und Patriots in Deutschland: Termin und Gegner noch offen

Während wir noch nicht wissen, gegen wen die Chiefs und Patriots in Deutschland spielen werden, können wir den Kandidatenkreis zumindest schon mal einschränken, da die Gegner für die Heimspiele 2023 bereits feststehen:

NFL: Heim-Gegner der Patriots 2023

Team Division Buffalo Bills AFC East Miami Dolphins AFC East New York Jets AFC East Kansas City Chiefs AFC West Los Angeles Chargers AFC West Philadelphia Eagles NFC East Washington Commanders NFC East Indianapolis Colts AFC South New Orleans Saints NFC South

Ausschießen können wir als Gegner die Chiefs und Bills, da sie beide ebenfalls international als Heimteam unterwegs sind.

NFL: Heim-Gegner der Chiefs 2023

Team Division Denver Broncos AFC West Los Angeles Chargers AFC West Las Vegas Raiders AFC West Buffalo Bills AFC East Miami Dolphins AFC East Chicago Bears NFC North Detroit Lions NFC North Cincinnati Bengals AFC North Philadelphia Eagles NFC East

Auch hier gilt, dass die Bills als London-Team rausfallen.