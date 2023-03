Die NFL ist ab der nächsten Saison bei RTL zu sehen. SPOX zeigt Euch, mit welchen Kommentatoren, Experten und Moderatoren der TV-Sender Euch durch die Übertragungen begleiten wird.

Etwas mehr als eineinhalb Monate ist es her, dass sich die Kansas City Chiefs in Super Bowl LVII mit 38:35 gegen die Philadelphia Eagles durchsetzen konnten. Schon ist der Blick Richtung nächste Saison gerichtet. Diese beginnt traditionellerweise mit dem NFL-Draft, der in diesem Jahr vom 27. bis 29. April in Kansas City über die Bühne geht.

Dabei müssen die deutschen Fans in Sachen Übertragung eine wichtige Veränderung miteinbeziehen: Nicht mehr bei ProSieben, sondern bei RTL liegen die Übertragungsrechte der US-amerikanischen Profiliga. Der Privatsender hat sich bereits vor Ende der Saison 2022/23 die Rechte im deutschen Fernsehen an sich gerissen und neben DAZN die Rolle von ProSieben eingenommen.

Sebastian Vollmer wird bei RTL die Expertenrolle einnehmen.

So ist RTL auch direkt für die Übertragung des Drafts verantwortlich. Um die 80 Übertragungen werden im Lauf der Saison von RTL angeboten, bis zu drei Spiele pro Woche. Genutzt werden auch der Spartensender Nitro sowie der Streamingdienst RTL+.

NFL bei RTL: Kommentatoren, Experten und Moderatoren beim TV-Sender

Obwohl die Saison noch in weiter Ferne liegt, gibt es bereits zahlreiche Informationen zum Personal, das Euch bei RTL durch den Draft und die zahlreichen Spiele begleiten wird. Dabei stoßen die NFL-Fans aus Deutschland auf einige bekannte Gesichter.

Denn beispielsweise Jan Stecker war bei ProSieben Moderator und übernimmt diese Rolle nun bei RTL. Als Experten werden die ehemaligen NFL-Profis Markus Kuhn und Sebastian Vollmer eingesetzt. Zudem fungiert Alex von Kucz­kowski als Social-Media-Verantwortlicher.

Doch auch weitere bekannte TV-Persönlichkeiten werden als potenzielle Teile des künftigen RTL-Teams für die NFL gehandelt. Darunter Patrick Esume, TV-Experte und Commissioner der European League of Football (ELF). "Ich habe ja nie gesagt, dass ich abgeneigt bin. Ganz im Gegenteil", sagte Esume dem SID am Rande eines ELF-Termins in Hamburg. Zuvor hatte der 49-Jährige behauptet, seine Karriere im Fernsehen sei beendet. Auch Björn Werner könnte noch bei RTL landen.

Wechselt auch Patrick Esume von ProSieben zu RTL?

In Sachen Free-TV-Übertragung hat sich also etwas getan, die andere Hälfte bleibt jedoch ungerührt. DAZN zeigt weiterhin ebenfalls haufenweise Spiele der NFL - sowohl einzeln als auch in Form von Tageskonferenzen.

