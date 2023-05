NFL: Comeback von Frank Buschmann und anderen alten Bekannten? RTL-Team nimmt Formen an

Die NFL wird in Deutschland ab der kommenden Saison 2023 im Free-TV bei RTL zu sehen sein. Mit dabei sein werden offenbar einige alte Bekannte aus den Übertragungen von ProSiebenSat1.

Am Freitag sollen auf einem Presseevent in Frankfurt die On-Air-Gesichter des neuen NFL-Senders RTL bekannt gegeben werden. Schon im Vorfeld gibt es jedoch einige Gerüchte, wer alles dabei sein wird. Heißester Name ist dabei offenbar Frank Buschmann, der schon von 2012 bis 2017 für ProSieben Maxx die NFL kommentiert hatte.

Quelle dieses Gerüchts ist ausgerechnet sein demnach zukünftiger Kollege Jan Stecker, der bereits im Rahmen der Übertragungen zum NFL Draft für RTL durch die Sendung geführt hat und ebenfalls bei ProSieben schon dabei war. Stecker plauderte die Neuigkeit im Podcast "NFL Deutschland" aus, um es dann nur halbherzig zurückzunehmen. Die Tatsache, dass es dieser Versprecher in die fertige Sendung schaffte, spricht zudem Bände.

Neben Buschmann soll es ein weiteres Comeback in der NFL-Berichterstattung geben, denn wie Bild berichtet, wird Florida Schmidt-Sommerfeld ebenfalls zum Team gehören. Er kommentierte die NFL für ProSieben Maxx bis 2017, ehe er zum Pay-TV-Sender Sky wechselte. Zumindest die Sonntagsspiele der Premier League könnte "Schmiso" künftig nicht mehr kommentieren, sollte er mit seinem Freund und Kollegen Buschmann tatsächlich zu RTL gehen.

NFL bei RTL: Vollmer und Kuhn stehen fest

Bereits bekannt ist, dass die früheren NFL-Spieler Sebastian Vollmer und Markus Kuhn, die vor ein paar Jahren die Monday Night Games für DAZN kommentiert hatten, als Experten bei RTL dabei sein werden.

© getty Frank Buschmann kommentierte die NFL für ProSieben Maxx bereits von 2012 bis 2017.

Abgerundet werden soll das Team laut Bild überdies durch die bisherigen ProSieben-Experten Patrick Esume und Björn Werner, die ihre Zukunft bislang offen gehalten hatten.