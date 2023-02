Heute Nacht steigt in Glendale, Arizona, der Super Bowl 2023, in dem die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles gegeneinander antreten. Hier erfahrt Ihr, wer das Endspiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Es ist endlich so weit! Was Anfang August mit der ersten Preseason-Woche begann, endet heute Nacht mit dem Super Bowl. Die kräftezehrende Saison erreicht im Kampf um die prestigeträchtige Vince Lombardi Trophy zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles ihren Höhepunkt. Die 57. Auflage des NFL-Finals findet im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, statt. Das Spiel beginnt am Montag, den 13. Februar, um 0.30 Uhr.

Eine weitere wichtige Frage betrifft die Übertragung des Super Bowls. Diese wird Euch im Folgenden beantwortet.

Wer zeigt / überträgt Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles heute live im TV und Livestream?

In Bezug auf die Übertragung des Super Bowls 2023 müssen sich die Football-Fans in Deutschland keine Sorgen machen. Einerseits wird eine Free-TV-Übertragung geboten, andererseits werden auch mehrere Livestreams zur Verfügung gestellt.

Wer zeigt / überträgt Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles heute live im TV

Wer bereits die Regular Season und die vergangenen Playoff-Runden verfolgt hat, weiß, dass sich in Deutschland der Privatsender ProSieben um die Übertragung der NFL kümmert. Dies ist auch heute Nacht der Fall, wenn sich die Chiefs und die Eagles in Super Bowl LVII gegenüberstehen.

Um 22.25 Uhr geht der Countdown los, Jan Stecker übernimmt die Rolle des Kommentatoren, Björn Werner und Patrick Esume werden als Experten eingesetzt.

Wer zeigt / überträgt Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles heute im Livestream

ProSieben ist auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Bei ran.de seht Ihr das ganze Spiel völlig kostenlos.

Außerdem kümmert sich auch DAZN um den Super Bowl. Der Streamingdienst legt etwas später los als ProSieben - um 23.45 Uhr beginnt die Vorberichterstattung. Dafür bietet DAZN jedoch die Möglichkeit, den Super Bowl mit deutschen oder mit den originalen US-amerikanischen Kommentatoren zu verfolgen.

Ohne Abonnement geht bei DAZN jedoch nichts. Was Ihr dafür monatlich oder jährlich bezahlen müsst, hängt ganz davon ab, ob Ihr Euch für DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World entscheidet. Diese drei Pakete stehen zur Auswahl.

Wer zeigt / überträgt Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos zum NFL-Finale

Begegnung: Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles Runde: Super Bowl LVII

Super Bowl LVII Datum: Mo., 13. Februar 2023

Mo., 13. Februar 2023 Uhrzeit: 0.30 Uhr (MEZ)

0.30 Uhr (MEZ) Ort: State Farm Stadium, Glendale, Arizona (USA)

State Farm Stadium, Glendale, Arizona (USA) TV: DAZN , ProSieben

, Livestream: DAZN , ran.de

Liveticker: SPOX

