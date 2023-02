NFL: Tennessee Titans räumen Kader auf - entlassen Taylor Lewan

Die Tennessee Titans haben am Mittwoch ihren Kader aufgeräumt und gleich mehrere namhafte Spieler entlassen. Damit sind sie nun wieder unter der Salary Cap für die kommende Saison.

Die Titans haben sich von Offensive Tackle Taylor Lewan, Wide Receiver Robert Woods, Linebacker Zach Cunningham und Kicker Randy Bullock getrennt. Damit sparen sie insgesamt rund 37,7 Millionen Dollar an Cap Space ein.

Lewan war von denen am längsten im Team. Er war der elfte Pick insgesamt im Draft 2014 und spielte seither Left Tackle. In den vergangenen drei Jahren wurde er allerdings immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und machte 2022 nur zwei Spiele, 2020 waren es lediglich fünf. Seine Entlassung bringt den Titans allein 14,8 Millionen Dollar an Cap-Ersparnis.

Woods spielte letztlich nur eine Saison in Tennessee und war nach dem Trade von den Los Angeles Rams nach Nashville kein großer Faktor. Er ist seit 2013 in der NFL und spielte ursprünglich für die Bills. Dieser Move spart zwölf Millionen Dollar an Cap Space.

Cunningham spielte seit 2021 nach einem Trade während der Saison für die Titans und verpasste in der abgelaufenen Saison elf Spiele verletzungsbedingt. Zuvor spielte er in Houston. Bullock wiederum spielte zwei Jahre für die Titans, die bereits sein sechstes Team seit 2013 waren.

Nach diesen Entlassungen stehen die Titans bei circa zwölf Millionen Dollar an Cap Space, Rang 12 in der NFL.