Netflix produziert Dokumentation über Quarterbacks in der NFL

Der Streamingservice Netflix hat eine Dokumentation zur NFL mit dem Titel "Quarterback" angekündigt. Im Fokus stehen dabei Patrick Mahomes, Kirk Cousins und Marcus Mariota. Ausgestrahlt wird die Serie in diesem Sommer.

Die drei Protagonisten haben während ihrer Spiele in der Saison 2022 Mikrofone getragen und wurden auch zuhause gefilmt.

Der Star des Projekts ist zweifelsohne Mahomes, der nicht nur zum zweiten Mal zum MVP gewählt wurde, sondern auch mit den Kansas City Chiefs den Super Bowl zum zweiten Mal gewann.

"Ich bin aufgeregt für die Fans, dass sie einen exklusiven Blick hinter die Kulissen einer unvergesslichen Saison für die gesamte Chiefs-Organisation und meine Familie bekommen", sagte Mahomes, dessen Produktionsfirma 2PM Productions die Serie mitproduzieren wird.

"Von der Begrüßung eines neuen Babys mitten in der Saison bis zur Lombardi Trophy in Kansas City war unsere Crew für all das dabei. Diese neue Netflix-Serie wird den Zeitaufwand, die Vorbereitung und die Balance zeigen, die man braucht, um ein NFL-Quarterback zu sein und auf der größten Bühne zu bestehen."

Weitere Produzenten der Serie sind NFL Films und Peyton Mannings Omaha Productions, wobei Manning selbst ein Executive Producer des Projekts ist.