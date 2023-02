Kicker Dominik Eberle spielt nun in der XFL

Ex-NFL-Kicker Dominik Eberle hat ein neues Team gefunden. Er spielt künftig für die Seattle Sea Dragons in der in Kürze startenden XFL.

Eberle hatte zuletzt für die Detroit Lions in der NFL unter Vertrag gestanden und in Woche 4 der abgelaufenen Saison kurioserweise gegen die Seattle Seahawks in einem Spiel mitgewirkt.

Er versenkte ein Field Goal und traf 2 seiner 4 Extrapunkte bei der 45:48-Niederlage seines damaligen Teams. Anschließend wurde Eberle wieder entlassen.

Bei den Sea Dragons übernimmt Eberle den Platz von Brandon Ruiz, der bislang als Kicker im Kader stand. Die Sea Dragons feiern ihre Premiere in der Neuauflage der XFL, die nun unter anderem unter der Leitung von Filmstar Dwayne "The Rock" Johnson steht, am 19. Februar bei den D.C. Defenders.

In seiner kurzen Zeit in der NFL stand Eberle bereits für die Raiders, Texans, Packers und Lions unter Vertrag. Er kam allerdings nur in zwei Spielen insgesamt zum Einsatz - sein Debüt feierte er 2021 für die Texans.