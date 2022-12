NFL - Las Vegas Raiders benchen Quarterback Derek Carr

Die Raiders benchen ihren langjährigen Quarterback Derek Carr. Jarett Stidham wird die letzten beiden Spiele der Saison als Starting Quarterback übernehmen. Head Coach Josh McDaniels verkündete am Mittwoch, dass sich beide Seiten darauf geeinigt haben, dass Carr auch nicht beim Team sein wird über die letzen Saisonwochen, um keine Ablenkung darzustellen.

Carr unterzeichnete zwar eine Vertragsverlängerung im Frühling, kann aber via Cut und Trade das Team verlassen. Carrs Gehalt im kommenden Jahr 2023 von über 30 Millionen Dollar wäre im Falle einer Verletzung sofort garantiert gewesen, auch das dürfte ein Grund sein, ihn nicht spielen zu lassen.

Derek Carr hält die meisten Raiders QB-Rekorde, spielte aber eine schlechte Saison im ersten Jahr im McDaniels-System. Er führt die Liga in Interceptions an und konnte trotz Wideout Davante Adams, einem guten Laufspiel rund um Josh Jacobs und guter Pass Protection die Offense nie aus dem Mittelmaß der Liga hieven.

Stidham wurde 2019 in der vierten Runde von den Patriots gedraftet und kennt die Offense somit sehr gut. Er kam im Mai via Trade zum Team und war die ganze Saison über Carrs Backup. Als Stidhams Backup wird am Sonntag im Spiel gegen die 49ers Undrafted Rookie Chase Garbers fungieren.