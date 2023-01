NFL: Baltimore Ravens halten Linebacker Roquan Smith mit Rekordvertrag

Die Baltimore Ravens haben sich mit Linebacker Roquan Smith auf einen Rekordvertrag geeinigt. Smith kam erst im Laufe der Saison via Trade von den Chicago Bears nach Maryland.

Smith und die Ravens haben sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf einen neuen Fünfjahresvertrag geeinigt, der 100 Millionen Dollar wert ist. Dies ist die höchste Gesamtsumme, die je ein Inside Linebacker erhalten hat. Gleichzeitig wäre er mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 20 Millionen Dollar der bestbezahlte Linebacker der Liga.

Smith war ursprünglich der achte Pick insgesamt im Draft 2018 der Bears und ging in dieser Saison in sein letztes Vertragsjahr. Nach acht Spielen für sein Ex-Team kam er per Trade zu den Ravens und avancierte direkt zum Leistungsträger. Er beendete die Saison mit 168 Tackles, den drittmeisten der NFL.

Der 25-Jährige kam für einen Zweit- und einen Fünftrundenpick im Draft 2023 zu den Ravens und wurde trotz nur halber Saison in Baltimore erstmals in den Pro Bowl gewählt.

Durch diese Verpflichtung haben die Ravens nun genügend Handlungsspielraum, um in der anstehenden Offseason ihren Franchise Tag für Quarterback Lamar Jackson zu nutzen. Das hätten sie zwar sehr wahrscheinlich ohnehin getan, doch nun laufen sie dadurch nicht mehr Gefahr, einen ihrer mittlerweile besten Verteidiger zu verlieren.