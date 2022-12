NFL: Wechselt Tom Brady zu den New Orleans Saints?

Tom Brady könnte nach der laufenden NFL-Spielzeit die Tampa Bay Buccaneers verlassen und sich einer neuen Franchise anschließen. Laut dem US-Fernsehsender CBS steht ein Wechsel zu den New Orleans Saints im Raum.

Demnach soll der Wechsel Bradys zu den Saints mit einer Rückkehr von Sean Payton als Headcoach von New Orleans zusammenhängen. Payton soll dem Bericht zufolge bereits an seinem Trainerstab sowie Kader für die kommenden Saison tüfteln und dabei Brady als Wunschneuzugang ausgemacht haben.

In New Orleans besitzt Payton ohnehin noch einen gültigen Vertrag. Da die Saints auch derzeit ohne designierten Franchise-Quarterback dastehen, stünde auch einem Wechsel Brady nichts im Wege. Zumal der 45-Jährige ab März Free Agent wird.

Neben den Saints hatten Gerüchten zufolge zuletzt auch die Miami Dolphins und Ex-Franchise New England Patriots Interesse an Brady bekundet. Brisant wäre ein Wechsel Bradys zu den Saints zudem, da diese mit den Bucs in der gleichen Division sind und pro Saison mindestens zweimal aufeinandertreffen.

In der aktuellen Spielzeit steht Brady mit Tampa Bay auf dem ersten Platz der NFC South Division. Die Buccaneers sind damit trotz des negativen Records von 7:9 nach 16 von 18 gespielten Wochen der Regular Season auf Playoff-Kurs.