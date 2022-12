In nicht einmal zwei Monaten steigt in Glendale, Arizona, die 57. Auflage des prestigeträchtigen Super Bowls. Hier erfahrt Ihr, wie viel eine Karte für das NFL-Finale in etwa kostet.

Die NFL-Saison geht langsam in die interessante Phase, 14 von 18 Wochen wurden in der Regular Season bereits absolviert. Mit den Philadelphia Eagles hat sich zudem bereits das erste Team für die Playoffs qualifiziert. In der NFC East liegt der Super-Bowl-Champion von 2018 mit einer Bilanz von 13 Siegen und nur einer Niederlage vor den ebenfalls starken Dallas Cowboys, die zehn Siege und drei Niederlagen vorzuweisen haben.

Vier Wochen haben die anderen 31 Teams also noch Zeit, um sich ein Ticket für die Playoffs zu sichern, die in der Nacht von Sonntag (12. Februar) auf Montag (13. Februar) mit dem großen Saisonfinale, dem Super Bowl LVII, enden.

Der Weg dorthin ist jedoch nicht nur für die Teams sehr holprig, auch die Fans werden aufgrund des großen Ansturms Schwierigkeiten haben, Tickets für das Spektakel im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, zu ergattern. Dabei spielt aber auch der Preis pro Karte eine wichtige Rolle.

Doch wie viel kostet überhaupt eine Karte für das NFL-Finale? Im Folgenden gibt es die Antwort.

Super Bowl 2023, Tickets: Wie viel kostet eine Karte für das NFL-Finale?

Der Super Bowl zählt wie beispielsweise auch das Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft oder die Olympischen Spiele seit Ewigkeiten schon zu den größten Sportsereignissen, die es gibt. Daher ist es kein Wunder, dass das Interesse am NFL-Finale - egal, welche Mannschaften aufeinandertreffen - gigantisch ist, auch in dieser Saison.

Wer also ein reguläres Ticket für Super Bowl 2023 bekommen möchte, muss bzw. musste sich spätestens am 1. Juni für die Ticket-Lotterie der NFL anmelden, mit der die Kosten für eine Karte ab ca. 600 US-Dollar losgehen. Doch auch die, die sich rechtzeitig angemeldet haben, sind noch lange nicht auf der sicheren Seite. Lediglich rund 1.000 Tickets finden so den Weg zu ihren glücklichen Besitzern.

© getty Am 12. Februar wird in Glendale, Arizona, um die Vince-Lombardi-Trophäe gekämpft.

Wer leer ausgeht, muss sich anderweitig umschauen und dabei noch viel tiefer in die Tasche greifen, denn auf dem Zweitmarkt findet man schnell Preise in Höhe von 5.000 bis 15.000 Dollar. Dazu kommt, dass man auch noch auf unseriöse Anbieter gefasst sein muss.

NFL Playoffs 2022/23

Die Playoffs beginnen am 14. Januar 2023 mit der Wildcard Round, danach geht es Woche für Woche weiter, zunächst mit der Divisional Round, dann mit den Championship Games. Der Super Bowl LVII steigt dann am 12. Februar.

AFC Wildcard Round:

AFC Top-Seed #1 Seed Bye Week AFC Wildcard Round #2 Divisional Winner #7 Wildcard AFC Wildcard Round #3 Divisional Winner #6 Wildcard AFC Wildcard Round #4 Divisional Winner #5 Wildcard

NFC Wildcard Round:

NFC Top-Seed #1 Seed Bye Week NFC Wildcard Round #2 Divisional Winner #7 Wildcard NFC Wildcard Round #3 Divisional Winner #6 Wildcard NFC Wildcard Round #4 Divisional Winner #5 Wildcard

AFC Playoffs: So geht es weiter

Heimteam AFC Divisional Round Auswärtsteam #1 Seed Niedrigster Seed nach WC Round Heimteam AFC Divisional Round Auswärtsteam Zweithöchster Seed nach WC Round Dritthöchster Seed nach WC Round Heimteam AFC Championship Game Auswärtsteam Höherer Seed Niedrigerer Seed

NFC Playoffs: So geht es weiter

Heimteam NFC Divisional Round Auswärtsteam #1 Seed Niedrigster Seed nach WC Round Heimteam NFC Divisional Round Auswärtsteam Zweithöchster Seed nach WC Round Dritthöchster Seed nach WC Round Heimteam NFC Championship Game Auswärtsteam Höherer Seed Niedrigerer Seed

Super Bowl LVII: