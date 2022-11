München im Football-Fieber! Zu Ehren des ersten NFL-Spiels auf deutschem Boden verwandelt sich die Landeshauptstadt in ein regelrechtes Fanparadies. Alle Infos zum Match, dem Programm, Aktivitäten, Training und Fantreff findet Ihr hier.

Schon bald wird es endlich soweit sein: Zum ersten Mal in der Geschichte findet ein offizielles Spiel der regulären NFL-Saison in Deutschland statt. Grund dafür ist die angestrebte internationale Expansion der US-amerikanischen Footballiga, insbesondere auf dem europäischen Markt.

Den ersten Schritt in diese Richtung wagte man bereits 2007. Im Oktober des Jahres würde zum ersten Mal überhaupt ein Ligaspiel nicht auf US-Boden ausgetragen. Dem Match zwischen den New York Giants und den Miami Dolphins (13:10) wohnten über 80.000 Londoner bei - der wohl größten europäischen Anhängerschaft.

Nun, 15 Jahre später, hat mit Deutschland das zweite europäische Land den Zuschlag für die Ausrichtung einer Begegnung bekommen. So werden zunächst die Stadt München und in der kommenden Saison auch Frankfurt als Austragungsort fungieren.

Im Premierenspiel in der Münchner Allianz Arena stehen sich die Tampa Bay Buccaneers um Star-Quarterback Tom Brady und die Seattle Seahawks gegenüber. Die Nachfrage nach Zuschauerkarten für das Match war derart hoch, dass die Sportliga insgesamt hätte drei Millionen Tickets verkaufen können.

© getty Die Allianz Arena in München wird Austagungsort des ersten NFL-Spiels auf deutschem Boden.

NFL-Spiel, Zeitplan in München: Programm, Trainings, Aktivitäten, Fantreff vor der Allianz Arena

Der Countdown läuft: Bereits am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) wird das Duell der zwei NFL-Teams in München stattfinden. Doch um dem Hype ums Spielgeschehen zuvor noch ordentlich Auftrieb zu verleihen, haben sich Stadt und Veranstalter etwas ganz besonderes ausgedacht: So wird jeder NFL-Klub, der Marketing-Rechte hierzulande erworben hat, unter der Woche ein lokales Hauptquartier einrichten. Dazu hat man Kooperationen mit den großen Münchner Wirtschaften, wie dem Hofbräuhaus und dem Augustiner Stammhaus geschlossen.

NFL-Spiel in München, Zeitplan am Dienstag (08.11.)

Bereits am Dienstag wird die wilde NFL-Woche an Fahrt aufnehmen. So wird zwischen 15 und 18 Uhr das Finale der NFL Flag Series ausgetragen. Dabei stehen sich die Siegerteams aus diversen deutschen Großstädten gegenüber. Die Gewinner qualifizieren sich automatisch für das internationale American Football-Turnier in Las Vegas.

NFL-Spiel in München, Zeitplan am Donnerstag (10.11.)

Ab Donnerstag gibt es dem Münchner Football-Hype dann kein Entkommen mehr. Nun verwandeln sich größten und bekanntesten Wirtschaften der Stadt in die nationale Zentrale der hier ansässigen NFL-Teams. Die teilnehmenden Wirtschaften nehmen allesamt um 11 Uhr ihren Betrieb auf.

Hofbräuhaus: Tampa Bay Buccaneers

Tampa Bay Buccaneers Augustiner Stammhaus: Seattle Seahawks

Seattle Seahawks Augustiner Klosterwirt: Kansas City Chiefs

Kansas City Chiefs Hochreiter am Markt: Carolina Panthers

Carolina Panthers Herrschaftszeiten: New England Patriots

Der Odeonsplatz wird zudem als eine Art zentrale Anlaufstelle für alle NFL-Fans dienen. Der Stand hat von Donnerstag bis Sonntag jeweils ab um 10 Uhr geöffnet.

Aber auch sportlich gesehen wird der Donnerstag den Auftakt markieren. So laden die Seattle Seahawks zu Presstermin und Training an der Säbener Straße. Das Training wird jedoch nicht öffentlich ausgetragen.

NFL-Spiel in München, Zeitplan am Freitag (11.11.)

Am Freitag stehen dann beide Mannschaften auf dem Platz. Erneut an der Säbener Straße werden die Teams ihr jeweiliges Training absolvieren. Ebenfalls erneut werden diese jedoch im Geheimen vollzogen.

Am Nachmittag werden Fans dann aber doch noch auf ihre Kosten kommen. Beide NFL-Vertreter veranstalten einen Community Day. Die Seahawks gastieren im Hypo Vereinsbank Club, die Bucs dagegen auf dem Bayern-Campus.

NFL-Spiel in München, Zeitplan am Samstag (12.11.)

Zur Mittagszeit (ab 13 Uhr) wird im Dantestadion das Duell der Bayern All-Stars und verschiedener europäischer Talente zu sehen sein. Eintritt gibt es keinen, die Plätze sind auf 2.000 Stück limitiert.

Am frühen Abend dann das nächste Highlight: Der Fanclub German Seahawkers lädt im Schneider Bräuhaus zum Feiern ein. Um 19 Uhr geht's hier los.

NFL-Spiel in München, Zeitplan am Sonntag (13.11.)

Endlich Sonntag, nun geht's rund! Ab 11 Uhr wird auf der Esplanade der Allianz Arena ein Fantreff stattfinden. Darüber hinaus bietet man zahlreiche Aktivitäten zum Mitmachen an, auch US-Foodtrucks soll es geben.

Wer keine Karten fürs Spiel ergattern konnte, hat im Audi Dome dennoch die Möglichkeit live dabei zu sein. Hier wird es nämlich ein Public Viewing geben. 13 Uhr geht es los, 7.000 Tickets Fan werden erwartet.

NFL-Spiel, Zeitplan in München: Wichtigste Infos