NFL - Playoff-Odds nach Woche 12 - Wer ist drin? Wer braucht Hilfe?

Nach Woche 12 kristallisiert sich langsam das Playoff Bild heraus: In der AFC sind sechs Teams recht fix drin, um den siebten Seed gibt es einen Dreikampf. In der NFC ist noch mehr offen, Zeit für SPOX einen Überblick über die Playoff-odds zu geben.

Playoffspot gesichert

Philadelphia Eagles (10-1)

Playoff-Odds bei 538: >99%

Die Eagles haben nach zwei wackeligen Spielen gegen Washington und Indianapolis wieder gegen Green Bay dominiert und sind somit durch. Noch offen ist die Frage der Division und der First Round Bye. Hier haben die Eagles die Pole-Position inne, aber die kommenden Wochen (vs Titans und at Giants) werden schwieriger als jene der Cowboys (vs Colts und vs Texans). Wirklich entschieden wird die Division-Frage wohl erst in Woche 16 im direkten Duell mit den Cowboys. Die Eagles hatten bisher einen relativ einfachen Schedule (29. per PFF). Die Frage Richtung Playoffs hin wird sein, wie gut ihr Plan B aussieht, sollte mal jemand den Gameplan rund um das Laufspiel rund um Quarterback Jalen Hurts effektiv wegnehmen können.

Kansas City Chiefs (9-2)

Playoff-Odds bei 538: >99%

Bei den Chiefs ist nicht einmal die Division wirklich in Frage, einzig die First Round Bye ist noch offen. Ein Sieg diese Woche gegen die Bengals würde die Chancen hierfür auf ~80% erhöhen und die Bills zu einem perfekten Saisonfinish zwingen, damit sie darauf noch eine Chance haben. Der verbleibende Schedule der Chiefs ist aber bis auf Cincy und Seattle nur mit Teams mit negativer Saisonbilanz befüllt. Mehrere Ausrutscher - und das würden die Bills eben dann brauchen - sind da nicht abzusehen.

Minnesota Vikings (9-2)

Playoff-Odds bei 538: >99%

Die Vikings haben ihre Division in der Tasche und haben noch Außenseiter-Chancen auf die First Round Bye - dafür müssen sie aber bis zum Ende der Saison jedes Spiel gewinnen und auf mehrere Niederlagen der Eagles hoffen. Die Vikings haben den einfachsten verbleibenden Schedule der Liga laut PFF, also ist zumindest der erste Teil nicht völlig unrealistisch.

Dallas Cowboys (8-3)

Playoff-Odds bei 538: >99%

Die Cowboys sind de facto fix in den Playoffs, steuern aber auf die Wild Card zu. Selbst bei einer bis zum Ende fehlerfreien Saison brauchen sie noch eine zweite Niederlage der Eagles - jenseits des direkten Duells in Woche 16 - um das Heimrecht im ersten Playoffspiel zu sichern. In so einem Szenario wären sie aber auch der Favorit auf die begehrte First Round Bye.