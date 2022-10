NFL Recap: New England Patriots vs. Chicago Bears 14:33 - Fields zerlegt die Patriots auf dem Boden - Zappe ersetzt schwachen Jones

Die Chicago Bears kamen zu einem überraschend deutlcihen 33:14-Erfolg bei den New England Patriots zum Abschluss von Woche 7. Justin Fields machte womöglich sein bestes Spiel in der NFL, während bei den Hausherren das Comeback von Mac Jones zum Trauerspiel wurde.

Patriots vs. Bears: Auf einen Blick

Justin Fields machte sein bestes Saisonspiel und vielleicht bestes Spiel in der NFL mit einer herausragenden Laufleistung und Pässen zur rechten Zeit.

Bei den Patriots gab Mac Jones sein Comeback, enttäuschte und wurde noch im zweiten Viertel gegen Bailey Zappe ausgetauscht, der furios begann, dann aber mit den Kollegen unterging.

Bill Belichick schenkte das Spiel im Grunde mit einem Punt Ende des dritten Viertels in einer Situation ab, in der er den vierten Versuch zwingend hätte ausspielen müssen.

New England Patriots vs. Chicago Bears: Die Analyse

Es sollte das feierliche Comeback von Mac Jones für die Patriots werden, doch der Auftritt des Quarterbacks war nach zwei 3-and-Outs und einer Interception bei einem Pass über Jonnu Smith zu Jaquan Brisker schon zu Beginn des zweiten Viertels wieder beendet.

Zu der Zeit stand es schon 10:0 für die Gäste, bei denen Quarterback Justin Fields vor allem mit Scrambles kaum zu halten war. Entsprechend lief er selbst zum Touchdown.

Für die Patriots übernahm dann Rookie Bailey Zappe, der gleich frischen Wind rein brachte und sein Team zu zwei schnellen Touchdowns führte, die das Spiel prompt drehten - dazwischen lag eine Interception von Myles Bryant, nachdem Matthew Judon einen Ball von Fields an der Line abgefälscht hatte.

Doch danach riss der Faden bei den Hausherren. Defensiv bekamen sie keinen Zugriff mehr und offensiv ging nichts mehr. Herbert brachte sein Team mit einem 25-Yard-Checkdown-Pass zu Khalil Herbert, der dann ungestört in die Endzone lief, wieder in Führung. Anschließend verlor Zappe einen Fumble beim Versuch, Wide Receiver Jakobi Meyers den Ball per Hand-Off im Backfield zu überreichen. Das bescherte den Bears noch ein 23-Yard-Field-Goal vor der Pause.

Nach dem Break legten die Bears noch zwei Field Goals im dritten Viertel nach. Die Patriots wiederum hissten im Grunde noch im dritten Viertel die weiße Flagge mit einem Punt bei 4th&2 an der eigenen 33. Die Quittung folgte sogleich: Dante Pettis trug den Punt über 27 Yards an die Patriots-39, anschließend hatten die Bears leichtes Spiel - am Ende brachte David Montgomery den Ball in die Endzone zum Touchdown. 33:14 Bears.

In der Folge warf Zappe noch zwei Interceptions, während sich Center David Andrews verletzte. Eine Diagnose ist noch unklar.

New England Patriots (3-4) - Chicago Bears (3-4)

Patriots vs. Bears - die wichtigsten Statistiken

Jones' Interception zu Brisker war seine 4. in dieser Saison unter Druck. Damit liegt er gleichauf mit Matt Ryan für die meisten Interceptions unter Druck. Allerdings hat Jones drei Spiele weniger dafür gebraucht.

Matthew Judon (Patriots) drückte in der ersten Hälfte dem Spiel seinen Stempel auf. Er führte sein Team mit 2,5 Sacks, 4 Pressures und einer Pass Deflection an. Damit führt er die Liga nun mit 8,5 Sacks nach sieben Spielen an.

Patriots-Tackle Trent Brown erwischte einen rabenschwarzen Tag: Er leistete sich 4 Strafen, 3 davon in der ersten Hälfte: zweimal für Holding, einmal für einen False Start und einmal für Tripping.

Der Star des Spiels: Justin Fields (Quarterback, Bears)

Die Bears könnten in diesem Spiel herausgefunden haben, wie man Justin Fields am besten einsetzt. Sie ließen ihn designte Runs laufen, genauso setzten sie auf Rollouts, Play Action (40 Prozent der Dropbacks) und jede Menge Scrambles, die die Patriots zu keiner Zeit in den Griff bekamen. Das Ergebnis: Fields legte seine beste Saisonleistung hin, hatte die drittmeisten Rushing Yards als Quarterback gegen eine Belichick-Defense (83 YDS) und hatte erst zum zweiten Mal in einem Spiel sowohl einen Rushing als auch einen Passing Touchdown.

Der Flop des Spiels: Bill Belichick (Head Coach, Patriots)

Was war das für ein Schauspiel der Patriots? Mac Jones wirkte nicht bereit und spielte schlecht. Dann brachte Belichick doch wieder Zappe, der zwar gut begann, in der zweiten Hälfte aber mit den Kollegen ebenfalls implodierte. Wenn es schlecht läuft, haben sie durch dieses unnötige Wechselspiel nun beide Quarterbacks verbrannt. Sein Punt Ende des dritten Viertels besiegelte dann das Ende des Spiels, denn damit schenkte Belichick einfach jegliche Rest-Chancen auf einen Sieg her - genau genommen 8,7 Prozent Siegwahrscheinlichkeit. Und seine Defense versagte auf ganzer Linie gegen Fields, der bis zu dieser Partie teils komplett überfordert wirkte.

Analye: Patriots vs. Bears - die Taktiktafel